Schön/Frei/Winkelmeier-Becker/Schipanski: Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie mit Augenmaß

Berlin (ots) - Fairen Interessenausgleich im nationalen RechtsicherstellenDer Rat der Europäischen Union hat am heutigen Montag demKompromiss zur EU-Urheberrechtsrichtlinie förmlich zugestimmt. Dazuerklären die stellvertretenden Vorsitzenden derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Nadine Schön und Thorsten Frei sowie dierechtspolitische Sprecherin Elisabeth Winkelmeier-Becker und derdigitalpolitische Sprecher Tankred Schipanski:"Auch in der digitalen Welt muss sichergestellt sein, dass dasgeistige Eigentum von Autoren, Künstlern, Kreativen, Musikern undanderen Urhebern geschützt wird. Fest steht aber auch: Wir nehmen dieSorgen derjenigen ernst, die fürchten, dass es zu Einschränkung beider Veröffentlichung von Inhalten und zu Einschränkungen derMeinungsvielfalt kommen könnte. Ein besserer Schutz vonUrheberrechten darf nicht dazu führen, dass das freie Interneteingeschränkt, also letztlich das Hochladen von urheberrechtlichzulässigen Inhalten mit der Folge blockiert wird, dass damitEinschränkungen für die freie Meinungsäußerung verbunden sind.Der Kompromiss, den die Kollegen in Europa verhandelt und den dieMitgliedstaaten heute im Rat endgültig verabschiedet haben, warErgebnis langer und intensiver Verhandlungen. Mit der neuenRichtlinie werden künftig solche Internetplattformen in die Pflichtgenommen, die Geschäfte damit machen, dass sie urheberrechtlichgeschütztes Material verbreiten. Für sie gilt in Zukunft: Sie müsseneinen fairen Anteil ihrer Gewinne an die Urheber abgeben. Wichtigbleibt für uns: Wir wollen in der nun anstehenden deutschen Umsetzungder Richtlinie dafür Sorge tragen, dass es unter Vermeidung vonUpload-Filtern nicht zu den befürchteten Einschränkungen derMeinungsfreiheit kommt. Dafür hat die CDU Deutschlands einUmsetzungsmodell entwickelt, das sich an dem Grundsatz "Bezahlenstatt Blockieren" orientiert. Über eine geeignete Umsetzung wollenwir sicherstellen, dass die Neuerung zu einem guten und fairenInteressenausgleich in Deutschland führt."