Schön: Die Frauenquote wirkt

Berlin (ots) - Kompetente Frauen werden besser berücksichtigtAm heutigen Mittwoch hat das Bundeskabinett die "Erste jährlicheInformation über die Entwicklung des Frauen- und Männeranteils anFührungsebenen" beschlossen. Dazu erklärt die stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, NadineSchön:"Es hat sich bestätigt: Das Gesetz zur Einführung einerGeschlechterquote hat die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen anFührungspositionen in Wirtschaft und Verwaltung einen großen Schrittvorangebracht. Aufsichtsräte sind weiblicher geworden. Die Potentialevon Frauen kommen stärker zur Geltung.Die Quote hat Strukturen aufgebrochen und es hat sich gezeigt,dass Frauen in Top-Führungspositionen andere gut qualifizierte Frauenin die unteren Führungspositionen nachgezogen haben. Das begrüßen wirsehr. Und das Gesetz strahlt nicht nur in die Wirtschaft, sondernauch in die Gesellschaft hinein. Frauen in Top-Positionen sindinzwischen keine exotische Ausnahme mehr.Wir haben einiges erreicht. Aber es ist dennoch nur einEtappenziel. Der Kulturwandel hat begonnen, muss aber weitergehen:Besonders bei der Besetzung der Vorstandsposten sind Frauen nach wievor stark unterrepräsentiert und auch im öffentlichen Dienst ist diegeschlechtergerechte Besetzung der Führungspositionen noch nichterreicht. Auch hier gilt leider immer noch, dass der Anteil an Frauensinkt, je höher die Führungsposition ist."