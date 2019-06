Schön: Die Frauenquote für die Aufsichtsräte hat die Erwartungen erfüllt

Berlin (ots) - Deutlich Luft nach oben gibt es bei den VorständenDie Organisation Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) hat amheutigen Donnerstag aktuelle Zahlen zu Frauenquoten in Aufsichtsrätenund Vorständen präsentiert. Dazu erklärt die stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, NadineSchön:"Die Frauenquote ist ein Erfolg. Vier Jahre nach Einführung desGesetzes zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern anFührungspositionen stieg der Frauenanteil in Aufsichtsräten derbörsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen von 21,3 Prozentauf 33,9 Prozent.Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen inder Wirtschaft hat einen weiteren Schritt vorwärts gemacht. Frauen inTOP-Positionen sind inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Wirbegrüßen, dass die Unternehmen die Potentiale gemischter Gremienendlich erkannt haben und hoffen, dass sich die Quote auch ohneweitere gesetzliche Regelung weiter steigert.Verbesserungsbedarf gibt es weiterhin beim Frauenanteil in denVorständen. Er stieg zwar von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau von4,9 Prozent auf 9,6 Prozent. Aber da ist noch sehr viel Luft nachoben. Bedauerlich und völlig unambitioniert ist vor allem, dass sichvon den 161 Unternehmen, die sich Zielgrößen für ihre Vorständesetzen müssen, 69 Unternehmen die Zielgröße Null nennen. ImKoalitionsvertrag haben wir vereinbart, dass diese Unternehmenkünftig nicht nur intern, sondern auch der Öffentlichkeit erklärenmüssen, warum sie sich gegen Vielfalt in ihrer Führungsetageentscheiden. Für den Fall, dass sie das nicht begründen, ist eineSanktionierung vorgesehen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell