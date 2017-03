Schön: Frauen verdienen 'mehr'

Berlin (ots) - Lohnlücke muss endlich geschlossen werdenMorgen begeht Deutschland zum 10. Mal den Equal-Pay-Day, dersymbolisch den Tag markiert, bis zu dem Frauen länger arbeitenmüssen, um das Einkommen zu erzielen, das Männer bereits am Ende desVorjahres erhalten haben. Dazu erklärt die stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Nadine Schön:"Das Statistische Bundesamt bestätigt es jedes Jahr: Frauenverdienen in Deutschland immer noch weniger als Männer - auch wenn indiesem Jahr der bereinigte Lohnunterschied um einen Prozent geringerausfällt. Selbst wenn bestimmte Faktoren, wie häufigereTeilzeitarbeit von Frauen, Berufsunterbrechungen aufgrund vonKindererziehungszeiten oder ein bestimmtes Berufswahlverhalten ausden Verdienstunterschieden heraus gerechnet werden, bleibt eineDifferenz von sechs Prozent.Das können wir nicht akzeptieren, denn Frauen leisten dieselbewertvolle Arbeit wie Männer. Das muss wertgeschätzt werden - auchfinanziell. Der Entwurf zum Entgelttransparenzgesetz, den wir derzeitim Deutschen Bundestag diskutieren, ist ein Schritt in die richtigeRichtung. Mit dem individuellen Auskunftsanspruch gibt er den Frauenein Instrument an die Hand, die geltende Rechtslage auch durchsetzenzu können. Benachteiligungen wegen des Geschlechts in Bezug auf dasArbeitsentgelt sind schon heute verboten. Aber wie sollen Frauennachweisen, dass sie für die gleiche oder gleichwertige Arbeitweniger Entgelt erhalten als ihr männlicher Kollege, wenn in punktoEntgeltgleichheit Dunkelheit herrscht? Der neue Auskunftsanspruchwird das ändern. Und das ist gut so.Das Gesetz alleine wird die Lohnlücke nicht schließen. Aberzusammen mit weiteren Maßnahmen, wie dem Ausbau derKinderbetreuungsplätze, der verbesserten Teilhabe von Frauen anFührungspositionen und einer partnerschaftlicheren Aufteilung derFürsorge- und Erwerbsaufgaben wird sie geringer werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell