Schön: Frauen müssen Schutz vor Gewalt finden

Berlin (ots) - Bund unterstützt Länder beim Ausbau der FrauenhausplätzeAm kommenden Montag begehen wir den Internationalen Tag zur Beseitigung vonGewalt gegen Frauen. Dazu erklärt die stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Nadine Schön:"Weltweit werden täglich 137 Frauen von ihren Ehemännern, Lebensgefährten oderEx-Partnern umgebracht. Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen dürfen wirunseren Blick aber nicht nur auf andere Länder richten. Auch bei uns inDeutschland ist die Situation erschreckend. Nach der letzten Studie des BKAwurde in Deutschland an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oderEx-Partner getötet. Zu den Tötungsdelikten kommen Körperverletzungen,Vergewaltigungen und sexuelle Nötigungen. Die Zahlen sind seit Jahren bestürzendhoch.Studien belegen, dass diese Männer die Tat meist nicht spontan begehen. DasTötungsdelikt markiert vielmehr das Ende einer langen Gewaltspirale. Viele Tatenließen sich verhindern, wenn alle von Gewalt betroffenen Frauen Zuflucht inFrauenhäusern finden könnten. Doch in den Hilfeeinrichtungen stehen nicht inausreichendem Maße Plätze zur Verfügung. Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt daher,dass die im Koalitionsvertrag vereinbarte finanzielle Unterstützung des Bundesfür den Bau, die Modernisierung und Sanierung von Frauenhäusern ab dem nächstenJahr endlich umgesetzt wird. Dafür sind im Etat des Frauenministeriums für daskommende Jahr 30 Millionen Euro eingestellt.Vielen Frauen fällt es schwer, Freunden oder Bekannten anzuvertrauen, dass sieGewalt erleiden. Leichter können sie oft mit professionellen Helfern darübersprechen, was ihnen angetan wird. Daher ist es gut, dass der Bund auch dasdeutschlandweite Hilfetelefon 'Gewalt gegen Frauen' eingerichtet hat undfinanziert. Die Mitarbeiter beraten anonym rund um die Uhr unter der kostenlosenRufnummer 08000 116 016. Sie verstehen sich auch als Lotsen zu anderenFachberatungsstellen."