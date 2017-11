Schoeller-Bleckmann: Steht diese Aktie vor einem Comeback?

Liebe Leser,

Öl sprudelt nicht überall aus dem Boden. Selbst in Saudi-Arabien ist es gar nicht mehr so einfach, das „Schwarze Gold“ zu fördern. Immer komplexere Verfahren müssen herhalten, um den Schmierstoff für die Weltwirtschaft zu akzeptablen Preisen ans Tageslicht zu holen. An dieser Stelle kommen Unternehmen wie Schoeller-Bleckmann ins Spiel.

Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) ist einer der führenden Anbieter auf dem Gebiet der Hochpräzisionsteile für Richtbohrtechnologie der Ölfeld-Ausrüstungsindustrie. Schwerpunkt sind die Herstellung und der Vertrieb von amagnetischen Bohrstrangkomponenten. Zudem liefert SBO Bohrmotoren für die Ölfeld-Service- und die Tiefbau-Industrie sowie Bohrwerkzeuge. Abgerundet wird das Spektrum durch Reparatur- und Wartungsdienstleistungen.

Die Zahlen stimmen wieder

Das Branchenumfeld der Oilfield Service-Industrie zeigte in den USA starke Erholungstendenzen, während das internationale Umfeld stagniert. SBO profitierte von ihrer starken Positionierung auf dem nordamerikanischen Markt und legte bei Umsatz und Auftragseingang deutlich zu. So hat SBO im 1. Halbjahr den Umsatz um 54,2% auf 135,7 Mio € gesteigert. Der Auftragseingang hat sich auf 150 Mio € verdoppelt. Der gestiegene Umsatz spiegelt sich auch beim operativen Ergebnis (EBIT) wider, das sich von minus 36,2 Mio € im 1. Halbjahr 2016 auf minus 3,6 Mio € verbesserte.

SBO hat auch in den Krisenjahren konsequent ihre Strategie umgesetzt, das Segment Oilfield Equipment erweitert und die Präsenz in Nordamerika ausgebaut. Davon profitiert der Konzern schon heute, denn in dieser Region läuft es wieder sehr gut. Besonders das 2. Quartal war stark. Hier konnte SBO den Umsatz und das Ergebnis gegenüber dem Jahresanfang noch einmal deutlich verbessern. Erstmals seit 2 Jahren war das EBIT wieder positiv.

Die Eigenkapitalquote lag Ende Juni bei 51,1%. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug 177,6 Mio €. Die solide Bilanzstruktur ermöglicht SBO, zeitnah auf Marktentwicklungen zu reagieren und da, wo es sinnvoll ist, zu investieren. Derzeit investiert SBO in Nordamerika, wo im Segment Oilfield Equipment die Kapazitäten erweitert werden. Damit schafft SBO die Grundlage, um in vollem Umfang am Aufschwung teilzuhaben.

Doch was heißt das für Aktionäre?

Schoeller-Bleckmann hat endgültig die Talsohle durchschritten. Doch für uns reicht das noch nicht. Erst muss das Unternehmen diesen Trend bestätigen. Wir glauben nicht, dass die Aktie in den nächsten Monaten mit dem Gesamtmarkt mithalten kann und raten daher dazu, vorerst an der Seitenlinie zu bleiben. Schlaue Anleger bleiben durch uns informiert, halten sich aber von der Aktie noch fern!

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.