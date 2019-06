Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment: Meinungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Schoeller-Bleckmann Oilfield":

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 04:39 Uhr) mit 72,45 EUR stark im Minus (-1.29 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Vienna.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Aktie hat einen Wert von 31,77. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (50,42). Auch hier ist Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,42), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,6. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment zahlt die Börse 24,6 Euro. Dies sind 81 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 131,37. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment. Es gab insgesamt vier positive und drei negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.