Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie: Das ist ein Hammer

Am 28.12.2021, 02:43 Uhr notiert die Aktie Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment an ihrem Heimatmarkt Vienna mit dem Kurs von 31.5 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,82 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Energie Ausrüstung und Dienstleistungen") von 5,42 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,6 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Schoeller-bleckmann Oilfield Equipment. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.