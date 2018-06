Schoeller-Bleckmann Aktie: Positionierung in den USA verstärkt

2017 hat sich das Marktumfeld der Oilfield Service-Industrie spürbar erholt. Nordamerika hat sich dabei als Vorreiter bestätigt. Die Nachfrage hat vor allem in diesem Markt wieder stark angezogen. SBO hat in den vergangenen Jahren ihre Positionierung in den USA verstärkt, gezielt in das Geschäftsfeld Well Completion investiert und es mit der Akquisition von Downhole Technology wesentlich ausgebaut. Während das internationale Marktumfeld ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.