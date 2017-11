Schoeller-Bleckmann Aktie: EBIT erstmals seit 2 Jahren wieder positiv!

Liebe Leser,

Das Branchenumfeld der Oilfield Service-Industrie zeigte in den USA starke Erholungstendenzen, während das internationale Umfeld stagniert. SBO profitierte von ihrer starken Positionierung auf dem nordamerikanischen Markt und legte bei Umsatz und Auftragseingang deutlich zu. So hat SBO im 1. Halbjahr den Umsatz um 54,2% auf 135,7 Mio € gesteigert. Der Auftragseingang hat sich auf 150 Mio € verdoppelt. Der gestiegene Umsatz spiegelt sich auch beim operativen Ergebnis (EBIT) wider, das sich von minus 36,2 Mio € im 1. Halbjahr 2016 auf minus 3,6 Mio € verbesserte.

Derzeit investiert SBO in Nordamerika

SBO hat auch in den Krisenjahren konsequent ihre Strategie umgesetzt, das Segment Oilfield Equipment erweitert und die Präsenz in Nordamerika ausgebaut. Davon profitiert der Konzern schon heute, denn in dieser Region läuft es wieder sehr gut. Besonders das 2. Quartal war stark.Hier konnte SBO den Umsatz und das Ergebnis gegenüber dem Jahresanfang noch einmal deutlich verbessern.

Erstmals seit 2 Jahren war das EBIT wieder positiv. Die Eigenkapitalquote lag Ende Juni bei 51,1%. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug 177,6 Mio €. Die solide Bilanzstruktur ermöglicht SBO, zeitnah auf Marktentwicklungen zu reagieren und da, wo es sinnvoll ist, zu investieren. Derzeit investiert SBO in Nordamerika, wo im Segment Oilfield Equipment die Kapazitäten erweitert werden. Damit schafft SBO die Grundlage, um in vollem Umfang am Aufschwung teilzuhaben.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.