Schockvideo: So schnell vertrauen Kinder Fremden / Kinder vor Missbrauch und Gewalt schützen

Euskirchen (ots) - Ein beunruhigender Video-Test zeigt was Kinderalles machen ...Die Sicher-Stark-Organisation hat in den letzten Wochen wieder einsoziales Experiment durchgeführt mit schockierendem Ergebnis. Immermehr Kinder vertrauen einem Fremden. Die Sicher-Stark-Organisationwollte in einem Experiment erfahren, ob Kinder zu Hause dieWohnungstür öffnen, wenn ein Fremder klingelt oder ob Kinder aufeinem Spielplatz mit einem Fremden einfach mitgehen. Die Situationwurden mit versteckter Kamera von Sat 1 mitgedreht und hat dieFamilien in Deutschland schockiert. Dieses furchterregendes sozialeExperiment wurde nicht nur in Deutschland durchgeführt, sondern auchin Amerika und zeigt deutlichsiehe www.sicher-stark-team.de/so-einfach-vertrauen-kinder-einem-fremden.cfmwie leicht Kinder für sie völlig Fremde in ihr Haus lassen würden- auch wenn Mama und Papa nicht da sind...Denn dieses soziale Experiment zeigt: Selbst in den eigenen vierWänden können Kinder gefährdet sein.Es ist der Albtraum jeder Eltern: Das eigene Kind wird von einemFremden verschleppt. Deswegen passen Eltern gerade unterwegs immergut auf ihre Kinder auf und haben stets ein Auge auf sie, wo sie sindund mit wem sie gerade sprechen.Doch wenn Kinder zuhause sind, wird diese Vorsicht über Bordgeworfen. Ist ja auch verständlich, schließlich ist man in einersicheren Umgebung, in der kein Fremder so schnell Zutritt finden,würde man meinen...In dem Video wurden unterschiedliche Eltern um ihre Unterstützunggebeten. Während Mama und Papa entweder nicht zuhause sind, oder obenim Haus gerade vermeintlich beschäftigt tun, klingelt Joey Salads ander Haustür. Tatsächlich öffnet jedes Kind diese und schaut mitgroßen, fragenden Augen den für sie völlig fremden Mann vor sich an."Hallo, ich bin ein Freund deiner Mama und deines Papas. Sind siezuhause?" fragt er die Kinder.Einige verneinen. "Darf ich dann drinnen auf sie warten?" - Undohne viel Aufsehen lassen ALLE getesteten Kinder den Fremden herein.Die Eltern sind schockiert!So arglos glauben ihre Kinder also einem fremden Erwachsenen?!Einige können es gar nicht fassen, dabei erklären sie ihren Kindernregelmäßig, vorsichtig vor Fremden zu sein. Völlig frustriert underschrocken sagt eine der Mütter zu ihren Töchtern: "Kennst du diesenMann?! Warum lässt du ihn rein? Sage ich dir nicht ständig, dass dudas nicht machen sollst?"Vielleicht werden diese Kinder keiner fremden Person mehr die Türöffnen. Joey hat durch seine beunruhigenden Videos die Hoffnung, nochmehr Eltern auf die Arglosigkeit ihrer Kinder aufmerksam zu machen...Die Sicher-Stark-Organisation hat gleiche Erfahrungen inDeutschland gemacht. Viel zu viele Kinder sind zu zutraulich undöffnen die Wohnungstür. Dazu wurde mit versteckter Sat 1-Kamera RalfSchmitz vom Sicher-Stark ausgerüstet und wurde ohne Vorameldung inein Wohnsiedlung in der Nähe von Köln geschickt. Dem Experten ist esebenfalls in mehreren Haushalten gelungen, dass Kinder dieWohnungstür öffneten und ihn baten im Wohnzimmer Platz zu nehmen. Alsdie Mutter nach Hause kam, war sie mehr als erstaunt, das ihr6-jähriger Sohn einen Fremden ins Haus gelassen hat.Dieses Experiment wirft ein neues Licht auf die Gefahren dervielen kleinen Kinder in Deutschland.Auch auf dem Spielplatz verlief das soziale Experiment fatal. AlleKinder gingen mit dem Fremden mit.siehe http://www.sicher-stark-team.de/infos.cfmDie Sicher-Stark-Organisation zeigt wirkungsvoll, wie Kinder inder Praxis entführt werden und wie Eltern ihre Kinder richtigschützen können. Die Sicher-Stark-Organisation testet seit Jahren dieReaktionen von Kindern, um auf verschiedene Probleme aufmerksam zumachen.10 Tipps wie Sie Ihr Kind schützen finden Sie hier:http://ots.de/xrgpyPressekontakt:BUNDESPRESSESTELLE SICHER-STARKHofpfad 11D - 53879 EuskirchenService -Tel. 0180 - 5550133-2*Service -Fax: 0180 - 5550133-0* (* 0,14 Euro pro Minute aus demdeutschen Festnetz; Mobilfunkpreis können abweichen.)Internet:www.sicher-stark-team.deE-Mail: Presse@sicher-stark.deOriginal-Content von: Bundespressestelle Sicher-Stark, übermittelt durch news aktuell