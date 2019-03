Schnupperstudium an der Universität UMIT als Unterstützungshilfe für Maturanten

Finanztrends Video zu



Hall in Tirol (ots) - Mechatronik - Elektrotechnik - Psychologie -Betriebswirtschaft - Wirtschaft, Gesundheits- und SporttourismusAm modernen Campus der Privatuniversität in Hall in Tirol werden am 30. März von9.00 Uhr bis 13.00 Uhr die universitären Bachelor-Studien Mechatronik,Elektrotechnik, Psychologie, Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen und dasBachelor-Studium Wirtschaft, Sport- und Gesundheitstourismus im Rahmen vonSchnuppervorlesungen spannend und anschaulich dargestellt. Weiters bieten diedas Techniklabore der UMIT Technik zum Angreifen, es wird der moderneUniversitätscampus mit Studentenheim und Mensa vorgestellt und Studierende unddas Studienmanagement geben einen Einblick in das studentische Leben derUniversität.Schnupperstudium als Unterstützungshilfe für Studienanfänger"Mit dem Schnupperstudium wollen wir eine Unterstützungshilfe fürStudienanfänger bieten. Die Entscheidung, nach der Schule ein Studium zubeginnen und insbesondere die Wahl eines geeigneten Studienfachs, ist sicherlicheine der wichtigsten und in vielen Fällen gleichzeitig schwierigstenWeichenstellungen im persönlichen Lebenslauf", sagte dazu die Rektorin der UMIT,Univ.-Prof. Dr. Sabine Schindler. Es sei trotz vielfältigerInformationsmöglichkeiten häufig schwierig, sich eine konkrete Vorstellung vonden Inhalten und dem Ablauf eines Studiums zu machen. Neben den späterenBerufswünschen und -aussichten sei die Frage "Gefällt und interessiert mich dieThematik, ist dieses Studium das Richtige für mich?", ganz wesentlich, sagteSchindler. Mit dem Schnupperstudium wolle die UMIT für diese Fragen eineEntscheidungshilfe für Interessierte bieten.Folgende Bachelor-Studien werden im Rahmen des Schnupperstudiums ausführlichvorgestellt:Mechatronik, Elektrotechnik, Psychologie, Betriebswirtschaft imGesundheitswesen, Wirtschaft, Gesundheits- und SporttourismusAnmeldungFür das Schnupperstudium am 30. März 2019 von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr kann mansich unter www.umit.at/schnupper unter lehre@umit.at bzw. unter der Tel.Nr.+43(0)50 8648-3817 anmelden.Kontakt:hannes.schwaighofer@umit.at, Tel: +43 664/4618201Original-Content von: UMIT - The Health & Life Sciences University, übermittelt durch news aktuell