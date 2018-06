Schnupperkurs beim Verzicht aufs eigene Auto

wid Groß-Gerau – Berlin macht mobil. An der Spree startet das Mobilitätsprojekt „Deine Sommerflotte“. An der Aktion beteiligt sind Anbieter wie Car2go, DriveNow und drive-by. Es geht um die Frage, wie es sich anfühlt, das eigene Auto einen Monat lang in die Garage zu verbannen und stattdessen ausschließlich mit Car-, Ride- und Bikesharing, eScootern und dem ÖPNV unterwegs zu sein.

50 Anwohner ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Global Press.