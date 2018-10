Schnupfen: Papiertaschentuch nur einmal verwenden (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Bei einer Erkältung gilt auch bei Papiertaschentüchern: einmalverwenden - und weg damit. Denn wenn man sie mehrmals benutzt, istdas genauso unhygienisch wie Stofftaschentücher, die mehrmalsverwendet werden. Darauf weist das Apothekenmagazin "Baby undFamilie" hin. Aus medizinischer Sicht hat ein Taschentuch eineLebensdauer von exakt einmal schnäuzen - egal ob es aus Stoff oderPapier ist. Alles andere ist unhygienisch. Werden benutzteTaschentücher nicht sofort entsorgt, sind sie für Viren nämlich nureine kurze Zwischenstation auf der Reise über die Hände zum nächstenKörper.Wenn kleine Kinder bei Schnupfen den Schleim hochziehen, stattsich zu schnäuzen, machen sie vermutlich intuitiv alles richtig. Dennwenn der Schleim mit der Nase hochgezogen wird, gelangt er in denRachen und durchs Schlucken letztlich in den Magen. Dort macht dieMagensäure die Erreger unschädlich. Beim Schnäuzen, so wird hingegenvermutet, verteilen sich durch den dabei entstehenden Unterdruck dieKeime auch in die Nebelhöhlen und im Mittelohr. Das neue "Baby undFamilie"-Heft beleuchtet zwölf Erkältungsmythen und erklärt, wastatsächlich an ihnen dran ist. Zudem gibt eine Apothekerin Tipps, wiesich bei Kindern Erkältungssymptome lindern lassen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 10/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell