Schnitzer Steel Industries Aktie: Schätzungen übertroffen!

Schnitzer Steel Industries, Inc. (SCHN) hat am Mittwoch mitgeteilt, dass der Gewinn im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, was auf geringere Einnahmen aufgrund von Unterbrechungen in der Lieferkette und Inflationsdruck auf die Betriebskosten zurückzuführen ist. Der bereinigte Nettogewinn pro Aktie aus dem fortgeführten Geschäft entsprach den Schätzungen der Analysten, während der Quartalsumsatz diese übertraf.

