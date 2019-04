Die Schnitzel-Reihe - ab dem 18. April erstmals in einer hochwertigen DVD-Sammlerbox (FOTO)

Köln (ots) -Eines haben der impulsive Ex-Tierpfleger Günther und der stets umfeine Umgangsformen bemühte Ex-Herrenausstatter Wolfgang gemeinsam:Sie haben ihre geliebten Jobs verloren! Das Hartz IV-Duo teilt dieSehnsucht, ins Arbeitsleben zurückzukehren, Geld zu verdienen undsich wieder als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu fühlen. AnIdeen mangelt es ihnen dabei keineswegs ...Armin Rohde und Ludger Pistor in den Rollen der zweiLangzeitarbeitslosen Günther Kuballa und Wolfgang Krettek aus demRuhrpott haben mittlerweile Kultcharakter. Mit feinem undwarmherzigem Humor wird die Geschichte der beiden besten Freunde undSchnitzelliebhaber erzählt. Ohne klischeehaft zu wirken, gelingt inder beliebten ARD / WDR-"Schnitzelreihe" eine großartige,schwarzhumorige Milieustudie des Ruhrgebiets.Die Figuren tragen Witz und feinen Realitätssinn auf der Zunge.Armin Rohde und Ludger Pistor glänzen mit brilliantem Timing! Darausentsteht die perfekte Mischung zwischen britischer Social Comedy undLoriot'schem Humorverständnis.Ab dem 18. April gibt es ihre "Schnitzel"-Filme und die neue Serie"Ohne Schnitzel geht es nicht" zum ersten Mal in einer hochwertigenDVD-Sammlerbox.Zusätzlich zu den drei Filmen "Ein Schnitzel für drei", "EinSchnitzel für alle" (ausgezeichnet mit dem deutschen Comedypreis) und"Schnitzel geht immer" und der Serie "Ohne Schnitzel geht es nicht"ist als Bonus der aktuellste Film "Schnitzel de Luxe" enthalten.Darüber hinaus umfasst die Box umfangreiche Extras wie ein Making-ofzur Serie, ein "Schnitzel"-Best-of und eine Trailershow.Alle Filme sowie die Serie sind zudem ab dem 18. April alsVideo-on-Demand erhältlich.Produktinformationen:Die Schnitzel-Reihe (Sammlerbox)Produktionsland: DeutschlandProduktionsjahr: 2009-2019Genre: KomödieMedium: DVDUnverbindliche Preisempfehlung: 29,90 EuroVeröffentlichung: 18.04.2019EAN: 4042999129573Laufzeit: circa 630 MinutenBildformat: 16:9Tonformat: Dolby Digital 2.0 Deutsch, Hörfilmfassung für die FilmeTeil 2-4Untertitel: Deutsch für HörgeschädigteFSK: ab 6 JahrenExtras/Bonus: Die letzten beiden Folgen der Serie zusammengefasst alsFilm "Schnitzel de Luxe", außerdem Making-of zur Serie "OhneSchnitzel geht es nicht", "Schnitzel"-Best-of und TrailershowAusstattung/Verpackung: SoftboxRelease Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company - a division of WDR mediagroup GmbH - istProgrammanbieter und Programmvertrieb im Segment Home Entertainment.Der Schwerpunkt liegt dabei auf der physischen und digitalenProduktvermarktung. Als hauseigenes Label der WDR mediagroup GmbH(WDRmg) besteht das Kerngeschäft im DVD-, Blu-ray- undVideo-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und andererARD-Anstalten - seien es die Archivschätze der vergangenen 60 Jahreoder aktuelle Neuproduktionen. Darüber hinaus erwirbt die ReleaseCompany die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner undschnürt daraus attraktive Digitalpakete, die über alle relevantenVideo-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertrieben werden.Natürlich steht Ihnen die Release Company im Rahmen IhrerBerichterstattung jederzeit gerne für Interviews bereit.Rezensionsexemplare und Gewinnspielpakete können angefragt werdenbei Carolin Fröhlich: c.froehlich@littlebigthings.dePressekontakt:Gaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49 221 2035 208gaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comCarolin Fröhlichlittle big things GmbHPR BeraterinCorneliusstraße 2880469 Münchenc.froehlich@littlebigthings.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell