„Schnelltests für alle – aber mit Konzept“ / Chef der R-Biopharm AG befürwortet öffentliche Schnelltest-Zentren. „Nicht mit dem Ergebnis alleinlassen“

Darmstadt (ots) - „Beim Einsatz von Antigen-Schnelltests zur Eindämmung der Corona-Pandemie dürfen wir die Bürgerinnen und Bürger nicht mit dem Ergebnis alleinlassen.“ Das sagt Christian Dreher, Vorstandsvorsitzender der R-Biopharm AG, vor der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Mittwoch, 3. März 2021. Bei dem Treffen mit der Bundeskanzlerin soll es auch um die Strategie kostenloser Schnelltests gehen. „Wir möchten Schnelltests für alle – aber mit Konzept.“ Die Safe-School-Studie Hessen mit dem RIDA®QUICK SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest von R-Biopharm habe zwar gezeigt, dass Bürgerinnen und Bürger sich mit richtiger Anleitung auch gut selbst testen können. „Im Alltag ist aber kritisch zu hinterfragen, wozu die Ergebnisse dienen sollen und was im Falle eines positiven Laien-Selbsttests im weiteren Verlauf passieren soll.“Größere Vorteile von kommunalen Schnelltest-KonzeptenGegenüber dem freien Verkauf von Schnelltests sieht R-Biopharm in kommunalen Schnelltest-Konzepten von Städten oder Landkreisen größere Vorteile für die Pandemie-Bekämpfung. Vorbild für Bausteine eines solchen öffentlichen Testangebots kann das seit Corona-Schnelltest-Zentrum Darmstadt (CSTZ) sein, das mit dem Antigen-Schnelltest von R-Biopharm arbeitet. Reste einer jeden positive Probe werden umgehend und ohne einen erforderlichen erneuten Abstrich von einem Partnerlabor mit einer PCR-Testung überprüft, das im Falle einer Bestätigung das Gesundheitsamt informiert. „Die Laientests sind zwar eine gute Ergänzung, um aber nach und nach unser Land und die Wirtschaft aus dem Lockdown zu bekommen, brauchen wir verlässliche und nachvollziehbare Ergebnisse. Das erreichen wir nur mit Massentests, die von kommunaler Hand oder einer anderen unabhängigen Kontrollinstanz durchgeführte werden“, so Dreher. Ein weiterer großer Vorteil gegenüber der Laienanwendung sei die Datenweitergabe und die Nachverfolgbarkeit über die Einbindung des jeweiligen Gesundheitsamtes. Das könne dann auch die entsprechenden Quarantänemaßnahmen sicherstellen. „Deshalb plädieren wir für die kostenlosen professionellen Massentests für alle Bürgerinnen und Bürger.“Derzeit führt R-Biopharm Gespräche mit der Stadt Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg. Ziel ist der gemeinsame Aufbau eines Netzwerks von sieben Schnelltest-Zentren, in denen sich alle Stadt- und Landkreis-Bewohner regelmäßig und kostenlos testen lassen können. Christian Dreher: "Wir freuen uns, von Stadt und Landkreis als kompetenter Partner angesehen zu werden. Eine Kooperation entspräche unserem Anspruch, den Menschen mit unseren Entwicklungen Gesundheit und Lebensqualität zu ermöglichen."Zum Hintergrund:Das Darmstädter Diagnostikunternehmen hatte im Oktober 2020 einen SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest auf den Markt gebracht – mit seiner 95%igen diagnostischen Sensitivität und einer 100%igen diagnostischen Spezifität gehört er zu den sichersten verfügbaren Schnelltests und führt innerhalb von 20 Minuten zu einem zuverlässigen Ergebnis. Der Test ist einer von derzeit 56 Schnelltests, deren Sensitivität vom Paul-Ehrlich-Institut als „dem derzeitigen Stand der Technik entsprechend“ bewertet wurde. Derzeit überprüft R-Biopharm, ob es den erforderlichen Weg der Zertifizierung für den freien Verkauf gehen möchte. Dreher: „Wir sehen auf jeden Fall auch das Risiko, das mit der Falschanwendung von Corona-Selbsttests verbunden ist. Hier sind wir uns als Anbieter von Systemen für die Diagnostik und Analytik der großen Verantwortung gegenüber den Anwendern bewusst.“Über R-BiopharmDie R-Biopharm AG mit Sitz in Darmstadt ist eines der führenden Biotechnologieunternehmen Deutschlands. Sie versteht sich als Wegbereiter für Gesundheit und Lebensqualität. Ihr Anspruch: mit exzellenten Produkten und Lösungen für höchstmögliche Präzision, Sicherheit, Klarheit und Gewissheit sorgen – in Prävention, Therapie und Heilung. Hierzu zählen auch unterschiedliche Lösungen (Testsysteme und Konzepte) zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.Als international anerkannter Spitzenanbieter steht R-Biopharm für die Entwicklung exzellenter Technologien, Produkte und Lösungen in den Bereichen Klinische Diagnostik, Nutrition Care und Lebensmittel- und Futtermittelanalytik. R-Biopharm ist Weltmarktführer bei Testsystemen im Bereich Allergenanalytik. Das Biotechnologieunternehmen steht für Produkte, die für die Gesundheit des Menschen von hoher Bedeutung sind. Dafür vereint es Entwicklung, Produktion und Vertrieb unter einem Dach und ist weltweit in mehr als 120 Ländern – durch 28 Tochterfirmen und 120 Distributoren – erfolgreich vertreten. Insgesamt beschäftigt das 1988 gegründete Familienunternehmen weltweit rund 1.100 Mitarbeiter (knapp 600 am Stammsitz in Darmstadt) und wurde mehrfach mit dem „Sustainability Award“ für nachhaltiges und profitables Wachstum ausgezeichnet. R-Biopharm steht für eine werteorientierte Unternehmenskultur und Unternehmensführung und ist in der zweiten Generation familiengeführt. Vorstandsvorsitzender ist Christian Dreher.Weitere Informationen: https://r-biopharm.com/de/kontakt/presse/Bilder zum Download: https://r-biopharm.com/de/kontakt/presse/download-galerie/Kontakt Presse:Simone FeilerLeiterin Corporate Brand CommunicationR-Biopharm AGAn der neuen Bergstraße 1764297 DarmstadtTel.: 0 61 51 - 81 02-538Mobil: 0 160 - 55 273 60Fax: 0 61 51 - 81 02-40E-Mail: s.feiler@r-biopharm.deOriginal-Content von: R-Biopharm AG, übermittelt durch news aktuell