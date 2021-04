Schnelltest-Engpass in Baden-Württemberg / Landesregierung vertraut der MEXACARE GmbH aus Heidelberg

Heidelberg, Stuttgart (ots) - Nachdem MEXACARE als erster deutscher Hersteller eine volle CE-Zertifizierung - CE 0483 - für den MEXACARE IgG/IgM Antikörper Heim-Test erhalten hat, folgte ebenfalls die Sonderzulassung für den MEXACARE Antigen Heim-Test durch das Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).Bei der Lieferung von Corona-Schnelltests in Baden-Württemberg gibt es Probleme. Die Landesregierung begründet das mit bundesweiten Engpässen.Mit diesem Hintergrund zeichnet sich das Heidelberger Diagnostik-Unternehmen als zuverlässiger strategischer Partner der Landesregierung aus und beliefert derzeit knapp 1 Million Antigen Heim-Tests an das Land Baden-Württemberg.Nach direkter Absprache mit dem Ministerium soll die Auslieferung der MEXACARE Antigen Heim-Tests binnen 5 Werktagen, an bis zu 350 Standorte im Bundesland, erfolgen.In den ersten beiden Liefertagen wurde bereits ein Großteil, der vom Land Baden-Württemberg spezifizierten Adressen, mit den MEXACARE Antigen Heim-Test versorgt.Die dringend benötigten Corona Schnelltests werden in Schulen eingesetzt, um so den Schülern*innen einen möglichst reibungslosen und vor allem sicheren Schulalltag zu gewähren.Weiterhin werden die MEXACARE Schnelltests in Behörden und Verwaltungen verwendet.Als Qualitätsmerkmal weist der MEXACARE Antigen Heim-Test eine 99.99% Sensitivität selbst im besonders wichtigen, hohen Ct-Bereich - bis zu 34 - auf und bietet somit eine deutlich höhere Genauigkeit (weniger falsch-negative Resultate) als andere Produkte, die derzeit auf der BfArM-Heimtest-Liste zu finden sind."Wir freuen uns natürlich besonders, die Landesregierung in diesen schweren Zeiten zu unterstützen. Auch ist eine qualitative und vor allem schnelle Bereitstellung für uns als deutsches Unternehmen selbstverständlich. Die Schüler liegen uns ganz besonders am Herzen und wir wissen, dass diese durch die Verwendung unserer Qualitätsprodukte sicher getestet werden", so Knut Butzinger, Vorstand der MEXACARE GmbH.Durch die eigene Produktion in Deutschland verfügt MEXACARE über die volle Kontrolle des Fulfillment-Prozesses.Von der Zulassung und Herstellung, über die Konfektionierung, bis hin zur termingerechten Auslieferung über die verfügbare Logistik-Flotte mit 500 Fahrzeugen, kann eine zeitnahe Bereitstellung der qualitativ hochwertigen Schnelltests garantiert werden."Gerade in einer pandemischen Notsituation ist schnelles, sicheres und verlässliches Handeln unumgänglich", so Lutz Rothe, Geschäftsführer der MEXACARE GmbH.Dies gewährleistet MEXACARE durch eine über 35-jährige Expertise als deutscher Diagnostik-Hersteller, eine regionale Produktion und den eigenen validierten Qualitätskontrollen am Standort Heidelberg.Über MEXACARE:Die MEXACARE GmbH befindet sich auf raschem Expansionskurs und arbeitet derzeit am Standort Heidelberg mit einem Team von etwa 75 Mitarbeiter*innen und 20 Senior Key-Account-Executives.Die Kapazitäten und der Fulfillment-Prozess werden durch weitere Standorte in Deutschland ergänzt und gesichert.MEXACARE beliefert Schnelltestzentren mit qualitativ hochwertigen Tests und betreibt eigene Testzentren unter dem Markennamen "MEXACARE Schnelltestzentrum GmbH".Das Team der Firmengruppe verfügt über lange Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung, Zulassung und dem internationalen Vertrieb von Schnelltests und Rohstoffen, die für die Diagnostik-Industrie systemrelevant sind.Die Ursprünge der MEXACARE GmbH gehen bis ins Jahr 1984 zurück und so kann das Unternehmen auf eine Firmengeschichte von über 35 Jahren als deutscher Diagnostik-Hersteller zurückblicken.MEXACARE legt großen Wert darauf den verlässlichen Lieferservice und die Qualität der Produkte der Vorgänger-Firmen aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.Das Unternehmen ist nach der neusten Norm - DIN EN ISO 13485 - zertifiziert und die Qualitätsmarke MEXACARE ist Entwickler, Hersteller und Distributor von eigenen hochwertigen Schnelltests und weiteren medizinischen Produkten.MEXACARE ist ebenfalls Produzent von White-Label-Lösungen für namhafte Pharma- und OTC-Unternehmen sowie renommierte Drogeriemarktketten.Pressekontakt:MEXACARE GmbHCorporate Communicationpr@mexacare.comwww.mexacare.comOriginal-Content von: MEXACARE GmbH, übermittelt durch news aktuell