Schnellster Hochleistungsrechner einer deutschen Universität steht an der RWTH Aachen: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW übergibt Schlüssel für CLAIX

Aachen (ots) - Die RWTH hat am Mittwoch, 2. Oktober 2019, imRahmen eines kleinen Festakts den Hochleistungsrechner "ClusterAix-la-Chapelle" - kurz CLAIX - eingeweiht. Das Projekt wurdegemeinschaftlich von der Aachener Hochschule, ihrem IT-Center und derAachener Niederlassung des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW (BLBNRW) realisiert. Bund und Land Nordrhein-Westfalen haben dieEinrichtung von CLAIX insgesamt mit rund 22 Millionen Euro gefördert.Die Gelder wurden im Rahmen des Programms "Forschungsbauten undGroßgeräte" vergeben und kommen zu gleichen Teilen von Bund und Land.An der Einweihung im IT Center der RWTH nahmen IsabelPfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des LandesNordrhein-Westfalen, Thomas Rachel MdB, ParlamentarischerStaatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, MarcelPhilipp, Aachener Oberbürgermeister, Professor Ulrich Rüdiger, RektorRWTH Aachen, Marcus Hermes, Geschäftsführer Bau- undLiegenschaftsbetrieb NRW und Professor Matthias Müller, Leiter ITCenter der RWTH, teil."Mit CLAIX steht der aktuell schnellste universitäreHochleistungsrechner Deutschlands in Nordrhein-Westfalen. Der neueRechner, der gemeinsam mit dem Forschungszentrum Jülich betriebenwird, bietet eine herausragende Forschungsinfrastruktur und wirdentscheidend dazu beitragen, die führende Position der RWTH Aachenund des Forschungszentrums Jülich in den Bereichen Simulation,Datenanalyse und High Performance Computing weiter auszubauen", sagteKultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen."Spitzenforschung braucht hervorragende Bedingungen, wie hier inAachen. Mit dem Superrechner CLAIX werden an der RWTH Aachen dasherausragende Arbeitsumfeld und die Strukturen für das HighPerformance Computing erheblich erweitert. CLAIX ist ein neuesAushängeschild für den Hochleistungsrechenstandort Aachen und daraufsind wir stolz", sagte Forschungsstaatssekretär Rachel.2.400 Kilowatt innovative WasserkühlungZur Unterbringung des Hochleistungsrechners hat der BLB NRWehemalige Nutzflächen im Gebäude bei laufendem Betrieb zu einem 400Quadratmeter großen Serverraum mit Technikflächen umgebaut. Etwa dieHälfte der Fläche ist mit einem Schwerlastdoppelboden zur Aufnahmeder Serverracks ausgestattet und trägt eine Punktlast von 15Kilonewton. Das entspricht einer Gewichtskraft von etwa 1.500Kilogramm auf jeder Stütze.Für die Abfuhr der Rechnerwärme sorgt eine umweltfreundliche undinnovative direkte Was-serkühlung der Rechner mit insgesamt 2.400 KWKälteleistung. Dadurch ließ sich die Leistung der Luftkühlung imServerraum um rund 90 Prozent reduzieren. "Mit der Unterbringung desCLAIX haben wir die notwendige Infrastruktur für Forschungsvorhabender Spitzenklasse geschaffen und gleichzeitig einen wichtigen Beitragzum Klimaschutz geleistet - eine tolle Leistung aller Beteiligten",sagte BLB-Geschäftsführer Marcus Hermes.Deutschlands leistungsstärkster universitärer RechnerMit CLAIX-2018 erhält die RWTH einen Hochleistungsrechner dernationalen Spitzenklasse, der sowohl allen aktuellen Nutzenden alsauch neu aufkommende Anwendungsklassen einen Standortvorteil bietet.Im Januar 2019 wurde er um 221 zusätzliche Rechenknoten erweitert,die sich speziell für die Nutzung in der Lehre und kleineForschungsprojekte eignen. Für spezielle Anwendungen - wie dieAnalyse großer Datenmengen oder das maschinelle Lernen - werdenzusätzlich 48 Rechenknoten mit jeweils zwei Volta-GPUs angeboten."Der Hochleistungsrechner CLAIX ist für die RWTH Aachen vonzentraler und integraler Bedeutung", so RWTH-Rektor Ulrich Rüdiger."Als wichtiges Forschungsgroßgerät für Simulation und Data Sciencefördert er nicht nur die Weiterentwicklung unserer Profilbereiche,sondern stärkt auch die Zusammenarbeit zwischen dem ForschungszentrumJülich und der RWTH Aachen. Durch die neu geschaffene Infrastrukturwird der Schwerpunkt 'High Performance Computing' (Computersimulationmit Hochleistungsrechnern) in besonderem Maße von dem schnellstenRechner einer deutschen Universität profitieren können."Die vollständige Meldung inkl. Bildmaterial finden Sie onlineunterhttps://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/191002/index.phpPressekontakt:Bernd KlassÖffentlichkeitsarbeit und KommunikationBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW AachenMies-van-der-Rohe-Straße 10, 52074 AachenTelefon: +49 241 43510-586Telefax: +49 241 43510-199E-Mail: mailto:bernd.klass@blb.nrw.dehttp://www.blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell