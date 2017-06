Schnellste Runde und ein Meisterschaftspunkt für Panasonic Jaguar Racing in Berlin (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Schwalbach/Ts. (ots) -- Mitch Evans holt den Punkt für die schnellste Runde des Rennens- Teamkollege Adam Carroll verbessert sich um vier Plätze auf Rang14- Jaguar verteidigt vor dem heutigen Rennen Platz acht derMeisterschaftstabelleBerlin/Schwalbach, 11. Juni 2017 - Panasonic Jaguar Racing hatgestern beim ersten von zwei Läufen des Berlin ePrix zum vierten Malin Folge sein Punktekonto aufgestockt. Mitch Evans sicherte sich nachder schnellsten Runde des Rennens einen Punkt und die VISA FastestLap Trophäe. Teamkollege Adam Carroll verbesserte sich vonStartposition 18 um vier Plätze auf Platz 14. Vor dem heutigenzweiten Lauf auf dem historischen Flugfeld von Berlin-Tempelhofbelegt das britische Team weiterhin Platz acht in der Tabelle der FIAFormel E.Nach Start von Position 16 verbesserte sich Mitch Evans im JaguarI-TYPE Startnummer 20 um einen Platz, nur um nach zwei Kurven voneinem Mitkonkurrenten in die Mauer gedrückt zu werden. Dabei verbogsich die Aufhängung seines Jaguar I-TYPE so stark, dass das Auto ander Box nicht wieder fahrbereit gemacht werden konnte. Darauf ändertedas Team die Strategie und setzte den Neuseeländer in das zweiteAuto. Mit dem er dann in Runde 16 mit 1.10,224 Minuten die schnellsteZeit des Rennens fuhr.Adam Carroll im I-TYPE Startnummer 47 fuhr als 18. los und machtegleich beim Start drei Positionen gut. Nach dem Boxenstopp mitFahrzeugwechsel hielt er sich sorgfältig an das Energie-Managementund landete nach 44 Runden auf Platz 14.James Barclay, Teamchef, Panasonic Jaguar Racing: "Wir haben unserPunktekonto weiter erhöht und unsere erste Trophäe in der Formel Egewonnen - daher bin ich mit dem Ergebnis des ersten Rennenszufrieden. Wir wissen, dass wir im Qualifying nicht unser vollesPotential ausgeschöpft haben - was für gute Ergebnisse in dieserSerie aber entscheidend ist. Mitch und Adam konnten sich beide beimStart nach vorne arbeiten, doch leider wurde dann Mitchs I-TYPEbeschädigt, so dass wir danach mit seinem zweiten Auto nur noch aufdie Jagd nach der schnellsten Runde gehen konnten. Kompliment an dasTeam, das es geschafft hat, das zweite Auto außerplanmäßig fertig zustellen und ihn wieder ins Rennen zu schicken.Adam fuhr ein fehlerloses Rennen und auch sein Energiemanagementwar gut. Ohne Safety Car- oder Full Course-Yellow-Phase holte er dasMaximum aus unseren Möglichkeiten heraus. Wir werden uns jetzt alleDaten anschauen und dann unsere Strategie für das zweite Rennenoptimieren."Mitch Evans, #20: "Ich hatte einen sehr guten Start und gewanneinige Positionen, doch wurde dann leider am Eingang zum EMOTION ClubTunnel gegen die Mauer gedrückt. Daraufhin änderten wir die Strategieund warteten auf eine Lücke, um freie Fahrt für die schnellsteRennrunde zu haben. Den Gewinn der VISA Fastest Lap Trophäe und einweiterer Meisterschaftspunkt waren natürlich schöne Erfolge, die wirmit ins heutige zweite Rennen nehmen werden. Es wird ein langesRennen, aber ich werde alles geben."Adam Carroll, #47: "Das war heute ein herausforderndes Rennen. Dasbislang längste für uns, was das Energiemanagement knifflig machte.Es ist so wichtig in der Formel E, seine Energieziele einzuhalten undso effizient wie möglich zu fahren, denn sonst hast du zum Ende desRennens hin Probleme. Ich nehme dennoch viel Positives mit, speziellden Start, bei dem ich drei Positionen gutmachen konnte. Zugleichhaben wir viele wertvolle Daten gesammelt, die wir Sonntag gut nutzenwerden."Der zweite Lauf des Berlin ePrix Doppelrennens geht heute ab 16Uhr über 46 Runden - noch einmal zwei Runden mehr als am Samstag.Über Jaguar Panasonic RacingJaguar kehrte im Oktober 2016 in den internationalen Motorsportzurück und engagierte sich als erster Premium Hersteller in der FIAFormel E für rein elektrisch angetriebene Monoposti.Mit dem Einstieg in die Formel E zielt Jaguar Land Rover mit Blickauf die Elektrifizierung künftiger Straßenmodelle auf denKnow-how-Transfer zwischen Rennteam und Serienentwicklern - getreudem Gründungsmotto von Panasonic Jaguar Racing - Race to innovate.Die Hersteller können ihre eigenen Antriebe entwickeln, worunterder Motor, das Getriebe und der Wechselrichter (Inverter) fallen.Auch die Hinterradaufhängung ist freigestellt. Aus Kostengründen alsGleichteile ausgelegt sind das Kohlefaserchassis, die aerodynamischenAnbauteile und die Batterie.Der von Panasonic Jaguar Racing eingesetzte I-TYPE wird von einer200 kW starken MGU (Motor Generator Unit) angetrieben und erreichteine Spitzengeschwindigkeit von 225 km/h. Die Kraft wird über einsequentielles Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad übertragen. Nebendem auf rein elektrische Antriebe setzenden Technikreglement zeichnetsich die Formel E durch die Wahl ihrer Rennstrecken aus. Bis auf denLauf in Mexiko, bei dem ein kleiner Teil der Grand Prix-Piste genutztwird, finden alle Rennen auf Straßenkursen im Herzen weltbekannterMega-Cities statt. Freies Training, Qualifying und Rennen laufen inder Mehrheit an nur einem Tag (Samstag). In der Saison 2016/17umfasst der Kalender zwölf Rennen in neun Städten, darunter nebenBerlin (10./11. 