Schnellste Rettungsschwimmer Deutschlands zum Wettstreit in Leipzig / 46. Deutsche Meisterschaften am 13. und 14. Oktober in Schwimmhalle der Universität Leipzig (FOTO)

Bad Nenndorf/Leipzig (ots) -Vom 13. bis 14. Oktober trifft sich die RettungssporteliteDeutschlands in der Schwimmhalle der Universität Leipzig, um dieschnellsten Rettungsschwimmer des Landes untereinander auszumachen.Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) erwartet zu den 46.Deutschen Meisterschaften rund 1.200 Athleten, die in fünfAltersklassen an die Startblöcke gehen.Am Samstag (13.10.) werden zunächst die Mannschaftswettbewerbedurchgeführt, in denen die Teams um Medaillen und Punkte kämpfen undzum Beispiel abwechselnd über 25 Meter eine Puppe schleppen müssen.Tags darauf müssen die Sportler in den Einzelwettbewerben ihreindividuellen Stärken beweisen.Im vergangenen Jahr ging der Sieg in der Mehrkampfwertung derFrauen in der offenen Altersklasse an Kerstin Lange (DLRGHarsewinkel/Westfalen). Bester Mehrkämpfer bei den Männern war Welt-und Europameister Danny Wieck aus Stralsund, der in diesem Jahr fürdie DLRG Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) starten wird. Beide sinderst kürzlich von Bundestrainerin Elena Prelle für den Nationalkaderzur diesjährigen Weltmeisterschaft in Adelaide, Südaustralien,nominiert worden und können den Wettstreit zur Vorbereitung auf diesenutzen.Zu den Teilnehmern in der Altersklasse 17/18 wird Marten Pätzoldvon der DLRG Leipzig gehören. Er vertrat Deutschland Anfang Septemberbei der Junioren-Europameisterschaft in Irland und gewann dort mitdem Nachwuchs-Team die Silbermedaille. Der Spezialist für dieWettkämpfe im Freigewässer wurde zudem im Rennen mit dem RettungsskiVizeeuropameister und lieferte weitere Topplatzierungen ab. BereitsAnfang Juli gewann er den bedeutendsten nationalenNachwuchswettbewerb der DLRG, den Junioren Rettungspokal. NebenPätzold konnten sich drei weitere Athleten aus Leipzig für dieEinzelwettbewerbe bei den Deutschen Meisterschaften qualifizieren.Im Rennen um den nationalen Meistertitel unter denDLRG-Ortsgruppen will die DLRG Halle-Saalekreis wie im Vorjahr denvordersten Platz belegen. In der Wertung der DLRG-Landesverbände willWestfalen den Titel verteidigen.Ausrichter der 46. Auflage der Deutschen Meisterschaften imRettungsschwimmen ist der DLRG Bezirk Leipzig, der mit zahlreichenHelfern für beste Rahmenbedingungen sorgen wird. Die Wettkämpfebeginnen morgens jeweils um 08:30 Uhr. Der Schwimmhallenkomplex aufdem Universitätscampus im westlichen Zentrum der Stadt zählt mitseinen Wettkampfbecken, Lehrschwimmbecken und einem eigenenStrömungskanal samt Mess- und Untersuchungseinrichtungen für dieForschung international zu den modernsten und innovativsten seinerArt.Über den RettungssportDer Rettungssport ist die Wettkampfvariante desRettungsschwimmens. Er entstand aus der Idee heraus, Menschen für denWasserrettungsdienst zu gewinnen. Denn gute Rettungssportler sindauch gute Rettungsschwimmer. Der Sport kann im Ernstfall helfen,Leben zu retten. Gleichzeitig können durch ihn Techniken zur Rettungverfeinert und perfektioniert werden. Kraft, Kondition, Schnelligkeitund die Beherrschung der Rettungsgeräte sind Voraussetzung dafür, imWettbewerb konkurrenzfähig sein zu können. In der DLRG betreiben rund61.000 meist junge Menschen aktiv den Rettungssport, vom lokalenVerein bis hin zum internationalen Wettkampf. Vielen von ihnenkonnten dadurch bereits für den Wasserrettungsdienst an den Stränden,Badesee und in Schwimmbädern begeistert werden.Weitere Informationen zu den Deutschen Meisterschaften imRettungsschwimmen in Leipzig und druckfähiges Bildmaterial finden Sieunter www.dlrg.de/dm2018Pressekontakt:Martin Holzhause, DLRG BundesgeschäftsstelleTelefon: 05723 955442, E-Mail: kommunikation@bgst.dlrg.dePressekontakt während der Veranstaltung:Michael Grohe, Telefon: 0160 97850901Original-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell