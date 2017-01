Schnelles Internet für Unternehmen in Deutschland nur EU-Mittelmaß

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Versorgung der Unternehmen in Deutschland mit Breitband-Internet ist im europäischen Vergleich weiterhin nur Mittelmaß.



Im vergangenen Jahr waren lediglich 38 Prozent aller Unternehmen mit zehn oder mehr Beschäftigten mit einer Übertragungsrate von mindestens 30 MBit pro Sekunde mit dem weltweiten Netz verbunden, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Das lag trotz einer Steigerung um 7 Prozentpunkte gegenüber 2015 nur knapp über dem Schnitt der 28 EU-Staaten mit 34 Prozent gut versorgter Unternehmen. Deutlich besser machten es Dänemark (65 Prozent), Schweden (59 Prozent) und die Niederlande (53 Prozent). Noch kaum verbreitet ist schnelles Internet bei Unternehmen in Zypern (15 Prozent) und Italien (16 Prozent)./ceb/DP/fbr