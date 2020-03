Schnelles Internet bei Unternehmen: Deutschland holt 2019 leicht auf

Wiesbaden (ots) - 59 % aller deutschen Unternehmen mit einer ortsfestenBreitbandverbindung und mindestens zehn Beschäftigten verfügten im Jahr 2019über einen schnellen Internetanschluss. Darunter wird ein festerBreitbandanschluss mit einer vertraglich vereinbarten Datenübertragungsrate vonmindestens 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) verstanden. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist der Anteil der Unternehmen mitschnellem Internet in Deutschland um 8 Prozentpunkte (2018: 51 %) gestiegen. ImEU-Durchschnitt hat sich der Anteil mit 6 Prozentpunkten etwas schwächer erhöhtals in Deutschland und lag im Jahr 2019 bei 54 % (2018: 48 %). Deutschland liegtdamit wie in den Vorjahren im europäischen Mittelfeld.Die Spitzenplätze in der Europäischen Union belegten im Jahr 2019 Dänemark (87%), Schweden (82 %) und die Niederlande (75 %). Am wenigsten verbreitet warschnelles Internet bei Unternehmen in Frankreich (33 %) sowie Kroatien undItalien (jeweils 41 %).Insgesamt verfügten 91 % der Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten inDeutschland über eine ortsfeste Breitbandverbindung. Deutschland liegt damitminimal unter dem EU-Durchschnitt von 92 %.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:IKT in Unternehmen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 42 42www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4538127OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell