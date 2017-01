Schnelles Internet bei Unternehmen: Deutschland 2016 weiter im EU-Mittelfeld

Wiesbaden (ots) - Etwa 38 % aller Unternehmen in Deutschland mit10 und mehr Beschäftigten verfügten im Jahr 2016 über einen schnellenInternetanschluss. Darunter wird ein fester Breitbandanschluss miteiner vertraglich vereinbarten Datenübertragungsrate von mindestens30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) verstanden. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag Deutschland damit weiterhinim europäischen Mittelfeld und knapp über dem Durchschnitt aller 28EU-Mitgliedstaaten (34 %).Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der Unternehmen inDeutschland mit schnellem Internet deutlicher gestiegen als imEU-Durchschnitt. Während der Anteil in Deutschland um 7 Prozentpunktezunahm (2015: 31 %), stieg der Anteil im EU-Durchschnitt um 5Prozentpunkte (2015: 29 %).Die Spitzenplätze in der Europäischen Union belegten im Jahr 2016Dänemark (65 %) und Schweden (59 %). Weniger verbreitet war schnellesInternet bei Unternehmen in Zypern (15 %), Italien (16 %) und Estland(18 %).Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) sowieweitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Moritz Mannschreck,Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 61,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell