Schneller zum Factoringangebot: Bibby Financial Services startet neues Vermittlerportal

Düsseldorf (ots) - Nach einer mehrmonatigen Entwicklungs- undTestphase in Großbritannien und Deutschland stellt die BibbyFinancial Services GmbH ihr neues Vermittlerportal vor. DasOnlineportal informiert Finanzintermediäre - beispielsweiseselbstständige Finanzierungs- oder angestellte Bankberater - aufeinfache Art und Weise über ein Erklärvideo zum Thema Factoring undermöglicht die rasche Erstellung eines unverbindlichenFactoring-Angebots als Baustein der Unternehmensfinanzierung. DasPortal kann von den Vermittlungspartnern intern zu Beratungszweckengenutzt oder aber auch auf deren Webseite verlinkt werden, umInteressenten somit eine direkte und leicht verständlicheAnfragemöglichkeit zu geben.Andreas Dehlzeit, Geschäftsführer der Bibby Financial ServicesGmbH, kommentiert die Markteinführung des Vermittlerportals: "Mitunserer Produktinnovation wollen wir die Attraktivität von Factoringin der Finanzierungslandschaft deutscher Unternehmen weitervorantreiben. Unsere Partner auf der Vermittlerseite können nunselbständig, komfortabel und effizient passende Angebote für ihreKunden in unserem Onlineportal erstellen."Christian Wohn, Senior Business Development Manager bei BibbyFinancial Services, ergänzt: "Zudem erschließen wir uns mit unseremWhite-Label-fähigen Portal neue Zielgruppen, indem wir überinteressierte Partnerunternehmen Factoring und damit verbundeneDienstleistungen anbieten. Viele Unternehmen verfügen über einengroßen Pool an mittelständischen Kunden, für die potenziell auchunsere Dienstleistungen im Bereich Factoring spannend sind. Mit demPortal treffen wir den Bedarf beider Seiten - attraktiveFinanzierungsoptionen auf Unternehmens-, Unterstützung desProduktspektrums auf Beraterseite."Das neue Portal von Bibby Financial Services steht interessiertenVermittlungspartnern ab sofort unterwww.bibbyfinancialservices.de/factoring-makler/vermittler-portal zurVerfügung. Mit Schulungsvideos sowie individuellen Trainings rund umdas Vermittlerportal bietet Bibby Financial Services zudem einbreites Informationspaket für Interessenten an.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.bibbyfinancialservices.deÜber Bibby Financial ServicesBibby Financial Services ist einer der weltweit größtenbankenunabhängigen Anbieter von internationalen Factoringlösungen unddamit verbundenen Dienstleistungen.Mit einem Portfolio aus Full Service-, Inhouse- sowieExport-Factoring unterstützt das Unternehmen mit weltweit über 1.200Mitarbeitern in 45 eigenständigen Niederlassungen in Europa,Nordamerika und Asien mehr als 9.500 Kunden. Rund 7.000 davon stammenaus dem Mittelstand (KMU), der Kernzielgruppe von Bibby FinancialServices. Neben einer Verbesserung der Liquidität profitieren dieKunden von einer höheren finanziellen Flexibilität für weiteresWachstum.Branchenschwerpunkte verfügt Bibby Financial Services in denBereichen Personalwesen und -vermittlung, Transport und Logistik,Medizintechnik, industrielle Fertigung sowie exportorientierteUnternehmen.Bibby Financial Services ist ein Tochterunternehmen des vor über200 Jahren in Liverpool gegründeten Familienunternehmens Bibby LineGroup. Die deutsche Niederlassung mit Hauptsitz in Düsseldorf istMitglied im Deutschen Factoring-Verband e.V. Weitere Informationenfinden Sie unter: https://www.bibbyfinancialservices.deKontakt Bibby Financial Services:Bibby Financial Services GmbHTel.: 0211-520653-0presse@bibbyfinancialservices.deKontakt Agentur Hill + Knowlton:Dirk UlmerTel: +49 69 973 62 24Dirk.Ulmer@hkstrategies.comOriginal-Content von: Bibby Financial Services GmbH, übermittelt durch news aktuell