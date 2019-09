Schneller bauen: Ein Finne will Kliniken und Hotels in Rekordzeit errichten / Schlüsselfertige Gebäude kommen künftig als Module aus Fabriken

Stuttgart (ots) - Die Preise fürs Bauen steigen seit Jahren. Auch2019. Das liegt, so das Ergebnis einer Studie des Deutschen Institutsfür Wirtschaftsforschung (DIW), vor allem an der anhaltend hohenNachfrage nach Neubauimmobilien. In Großstädten und Ferienortenwerden besonders viele neue Wohnungen gebraucht, aber auch Hotels undHospitale. Überall dort wo Bauboom herrscht, explodieren die Kosten,verlängern sich die Fertigstellungszeiten. Kann modulare Bauweisehelfen, Gebäude günstiger, schneller und mit einer höheren Qualitätherzustellen? Ein finnisches Unternehmen ist davon überzeugt.Die Hotellerie in Deutschland befindet sich im zehnten Jahr desWachstums in Folge. Der Bundesverband der DeutschenTourismuswirtschaft hat 2018 gut 477 Millionen Übernachtungengezählt, vier Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Zimmerauslastungwird mit 71,9 Prozent angegeben. Überall werden neue Hotels gebaut.Und das nicht nur zwischen Nordsee und Alpen. Auch in den USAbeispielsweise. Dort ist die Zahl der Hotels in den vergangenensieben Jahren um rund 3.500 auf 55.900 mit 5,3 Millionen Bettengestiegen. Das weltweite Transaktionsvolumen im Hotelinvestmentmarktbetrug im vergangenen Jahr laut dem Jones Lang Lasalle-Report "HotelInvestment Outlook 2019" fast 68 Milliarden US-Dollar. Das größteWachstum vermeldete der US-Markt mit einer Steigerung von rund 30Prozent auf 36,5 Milliarden US-Dollar. Für 2019 erwarten die Autorendes Reports ein ähnlich hohes Niveau.Sorgen bereiten den Investoren die Baukosten. Sie sind in denletzten Jahren weltweit exorbitant gestiegen. Die Baukosten für einHotel, aber auch für ein Krankenhaus, hängen von den Entwicklungen anden Boden-, Baumaterial- und Arbeitsmärkten ab. Für die beidenletzteren Einflussfaktoren suchen Unternehmen seit Jahren nachinnovativen Konzepten und neuen Lösungen.Fündig wird man im finnischen Turku. Hier hat die Firma Admaresihren Sitz. Die hat sich in den vergangenen Jahren einen guten Namenals Hersteller schwimmender Villen und künstlicher Wellness-Inselngemacht. Spätestens 2022 will Admares die weltweit erste Fabrikanlaufen lassen, in der ganze Hotels und Krankenhäuser inModularbauweise schlüsselfertig hergestellt werden. "Dieautomatisierte Produktion von modularisierten Gebäudekomplexen istder einzige Weg, die Baukosten im Immobiliensektor zu senken undgleichzeitig die Qualität zu steigern", erläutertAdmares-Geschäftsführer Mikael Hedberg die Idee seines Unternehmens."Wir wollen Gebäude bauen wie man heute Autos in Fabriken herstellt."Unterstützt werden die Finnen bei Ausgestaltung von Produkt, Prozess,Organisation und bei der Realisierung ihrer Smart Factory vonBeratern der Porsche Consulting. "Wir lassen die brillante Idee vonAdmares Wirklichkeit werden", sagt Matthias Möhrke, Associate Partnerbei Porsche Consulting.Durch das Admares-Konzept werden herkömmliche Arbeitsabläufe imGebäudebau obsolet. "80 bis 95 Prozent der Wertschöpfung finden inder Fabrik statt", sagt Matthias Möhrke. "So erreichen wir eineenorme Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit. Die ist nicht zuerzielen, wenn diese Arbeitsschritte erst auf der Baustelle gemachtwerden." Dort werden nur noch die letzten kleinen Schritteausgeführt, etwa die Verbindung von Raummodulen undGebäudekernelementen. Das sind zwei bis maximal zehn Prozent desgesamten Bauprozesses. Plug and play.Der Vorfertigungsgrad hängt sehr davon ab, wie individuell dieAuftraggeber die Fassade und die Innenausstattung gestalten. DieHerstellung der Gebäudeeinheiten wird in kleine Schritte zerlegt undalle handwerklichen Leistungen werden im Vorfeld vollständig geplant.Die Module werden fertig ausgebaut und enthalten sämtliche Leitungenbeispielsweise für Wasser und Strom: Wo Fliesen gewünscht sind,werden diese bereits in der Fabrik angebracht. Sogar die Halterungfür einen Fernseher wird schon im Werk installiert. Und selbst dieMöblierung erfolgt bereits im Werk.Ein Modul durchläuft bis zur Fertigstellung mehrere Stationen."Wir verfolgen nicht nur einen modularen, sondern auch einenskalierbaren Ansatz", erklärt Matthias Möhrke. "Ziel ist, je nachAnforderung und Region die nötigen Wertschöpfungsprozesse in derFabrik zu realisieren. Derzeit sind die Fertigung des Rohbaus,Logistik und Vormontagen für Komponenten sowie die Herstellung derHauptmodule vorgesehen." Diese Fertigungsweise hat auch Auswirkungenauf das Personal: Mitarbeiter am Fließband brauchen keineBaugewerbe-Erfahrung und können zwischen den Produktionsbändern hin-und herwechseln. Aufgaben, die normalerweise langjährige Erfahrungenvoraussetzen wie beispielsweise Fliesenlegen oder Trockenbau, werdenvon Robotern erledigt.Roland Sitzberger, der für die Bauindustrie zuständige Partner beiPorsche Consulting, betont die Wichtigkeit des modularenProduktkonzepts, das Individualisierung ermöglicht, ohne die Vorteileeiner Serienproduktion einzubüßen: "Unter Volllast wird in derHauptmontage etwa alle 30 Minuten ein Modul fertiggestellt." Wasbedeutet das für die Gesamtbauzeit? Sitzberger: "Die verkürzt sichverglichen mit einer traditionellen Abwicklung um bis zu 70 Prozent."Damit nicht genug. "Durch die Modulbauweise lassen sich die Kostenfür die Erstellung eines Hotels oder Krankenhauses umdurchschnittlich etwa 30 Prozent senken", stellt Sitzberger klar.Abhängig sei das jedoch von einer Vielzahl von Einflussfaktoren wieetwa der Varianz.Der geplante letzte Schritt zur perfekten Smart Factory: DerAuftraggeber legt die Details seiner Bestellung imOnline-Konfigurator von Admares fest. Die Daten fließen dannautomatisch an die Produktionslinie. Maßfertigung der besonderen Art.Bauingenieur und Berater Sitzberger: "Selbst bei individuellenWünschen des Bauherrn werden die Kosten durch die Modularbauweisegesenkt und die Fertigstellungszeiten verkürzt." Er ist überzeugt,dass das Potenzial der modularen Bau- und Vormontagelösungen für denHotel- und Krankenhausmarkt enorm ist, auch weil der Bedarf an derarthergestellten Gebäuden "sehr hoch" sei. Admares will im erstenSchritt den US-Markt bedienen, später den europäischen, arabischenund afrikanischen. Dieses Geschäftsmodell lässt sich mit Sicherheitauch auf andere Immobilien und andere Branchen adaptieren.Sitzbergers Resümee: "Die Admares-Fabrik der Zukunft ist eineRevolution für das Baugewerbe."Pressekontakt:Heiner von der LadenLeiter Kommunikation und MarketingPorsche Consulting GmbH74321 Bietigheim-BissingenTelefon: +49 (0) 711 911 1 21 21Mobil: +49 (0) 170 911 4110E-Mail: heiner.von.der.laden@porsche.deWebsite: www.porsche-consulting.comOriginal-Content von: Porsche Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell