Schnelle und leckere Rezepte mit dem Landliebe Landkäse (FOTO)

Heilbronn (ots) -Es gibt kaum einen schöneren Start in den Tag als ein ausgiebigesFrühstück. Doch was am Wochenende so beliebt ist, geht imAlltagstrubel oftmals unter. Mit dem neuen Landliebe Landkäse inpraktischen Scheiben ist ein leckeres Frühstück auch unter der Wocheschnell und in wenigen Schritten zubereitet.Frühstück in 10 Minuten: Käse-Apfel-Baguette mit PreiselbeerenDieses fruchtig-herzhafte Baguette ist ruck zuck zubereitet und machtwach für den neuen Arbeitstag! Die Kombination aus sahnig-mildemLandliebe Landkäse, frischen Äpfeln, Gurken und süßen Preiselbeerenist ein Geschmackserlebnis, das überrascht.Sie brauchen nur:2 Scheiben Landliebe Landkäse sahnig-mild1 Handvoll Feldsalat1 Baguettebrötchen1/4 Salatgurke1/4 Apfel, z.B. Granny Smith2 EL körniger Frischkäse2 TL Preiselbeer-Konfitüre1 TL HonigUnd so geht's:Schritt 1: Zuerst einen grünen Apfel sowie die Salatgurke gutwaschen. Danach eine Handvoll frischen Feldsalat ebenfalls waschenund vorsichtig trocken tupfen. Salatgurke und Apfel vierteln unddanach in dünne Scheiben schneiden.Schritt 2: Preiselbeer-Konfitüre in eine Schüssel geben. In einerzweiten Schüssel den körnigen Fischkäse für den Aufstrichbereitstellen. Für ein wenig Süße diesen anschließend mit Honigvermischen. Das Baguettebrötchen längs aufschneiden.Schritt 3: Eine Hälfte des Brötchens mit Frischkäse bestreichen.Dann den Feldsalat verteilen und mit Preiselbeer-Konfitürebeträufeln. Die andere Hälfte mit Apfel, Salatgurke und dem LandliebeLandkäse belegen. Die Hälften zusammenklappen und genießen!Extra-Tipp von Landliebe: Wer der fruchtig-herzhaften Kombinationnicht widerstehen kann, sollte unbedingt einmal den Apfel mit einerBirne austauschen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!