Schnelle Hilfe für hungernde Menschen / DAHW warnt vor Domino-Effekt in ganz Ostafrika

Würzburg (ots) - Für die rund 20 Mio. vom Hungertod bedrohtenMenschen am Horn von Afrika läuft die Hilfe an. Nach Informationender DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe gibt es allerdingseinige Probleme, die eine schnelle und effektive Nothilfe behindern.Aus Südsudan berichten Mitarbeiter der DAHW von leeren Märktenauch in kleineren Städten. Lebensmittel gibt es dort - wenn überhaupt- nur zu horrenden Preisen. Viele Menschen fliehen vor dem überallweiter aufflammenden Bürgerkrieg und in der Hoffnung, in denGrenzgebieten zu Uganda und Kongo könnte es Lebensmittel geben.Allerdings ist es derzeit nur unter schwierigsten Bedingungen undsehr hohen Kosten möglich, Hilfsgüter über die Grenzen zutransportieren.Im ebenfalls durch Bürgerkrieg geplagten Jemen organisiert Dr.Yasin al-Qubati bereits seit Jahren Nothilfe für an Hunger oder Durstleidende Menschen. In dieser Zeit wurde er entführt und überlebteeinen Mordanschlag nur knapp. Trotzdem fuhr er immer wieder mitHilfsgütern in die Berge um Taiz, in denen es ohnehin selten regnetund es seit Ausbruch des Bürgerkriegs an Wasser und Lebensmittelnmangelt.Mittlerweile musste Dr. al-Qubati nach Aden gehen. In seiner starkumkämpften Heimatstadt Taiz wäre es nicht mehr möglich, dieLepra-Arbeit oder Nothilfe zu koordinieren. In der Region Taiz sindrund 180.000 Familien, also mehr als 1,5 Mio. Menschen, von jeglicherVersorgung abgeschnitten. Trotzdem kommen immer mehr Flüchtlinge ausden Dörfern in die überfüllte Stadt, weil sie sich dort etwas Schutzund eine etwas bessere Versorgung versprechen.Die ehemals blühende Stadt Taiz steht derzeit im Mittelpunkt derKämpfe zwischen den durch Iran unterstützten Huthi-Rebellen und dendurch Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen. Besonders dieBombardierungen der Stadt sorgen für Opfer unter derZivilbevölkerung: Nach Berichten der Regionalverwaltung wurdenbislang mehr als 3.500 Menschen getötet und mehr als 16.000 verletzt.DAHW befürchtet Domino-Effekt bei knappen LebensmittelnMitarbeiter der DAHW organisieren derzeit gemeinsam mit Partnernvor Ort Hilfe für die Hungernden, besonders für die zahlreichenBinnenflüchtlinge in Südsudan und Jemen. Allerdings gibt es hierbesondere Schwierigkeiten: Die Märkte in diesen besonders betroffenenLändern sind leer, Lebensmittel gibt es kaum zu kaufen. In dengrenznahen Regionen der Nachbarländer haben die Preise fürLebensmittel auch schon stark angezogen. Geht diese Entwicklungweiter, wird es bald keine Lebensmittel mehr zu bezahlbaren Preisenin ganz Ostafrika geben. Die jeweils angrenzenden Regionen werdendann auch zu Hungergebieten, die Menschen werden weiter fliehen undin den nächsten Regionen beginnen die Preise zu steigen.Die DAHW fordert daher schnelle und ausreichende Hilfslieferungenaus den reichen Ländern des Nordens für die hungernden Menschen amHorn von Afrika.Unterstützen Sie die Arbeit der DAHW:Spendenkonto IBAN: DE35 790 500 00 0000 0096 96