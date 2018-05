Schnelle Hilfe aus der Luft für in Not geratene Schwimmer / ADAC Stiftung fördert Drohnen zur Wasserrettung in Mecklenburg-Vorpommern (FOTO)

München (ots) -Mitte Mai startet offiziell die Badesaison inMecklenburg-Vorpommern. Damit werden auch wieder dieRettungsschwimmer des DRK aktiv, die dieses Jahr - gefördert von derADAC Stiftung - außergewöhnliche Unterstützung aus der Luft bekommen:Wasserrettungsdrohnen.Die Rettungsdrohne basiert auf einem handelsüblichen Multicopterund verfügt über eine Kamera, mit der sie gezielt zu in Not geratenenSchwimmern gesteuert werden kann. An der Drohne befindet sich eineAbwurfvorrichtung mit einer Schwimmhilfe, die sich im Wasser selbstaufbläst. Daran kann sich die Person so lange festhalten, bis derRettungsschwimmer eintrifft."Um Menschen in Not noch schneller helfen zu können, unterstützenwir diese wirkungsvolle und innovative Maßnahme zur Verbesserung derWasserrettung", sagt Dr. Andrea David, Geschäftsführerin der ADACStiftung. Die ADAC Stiftung, die sich unter anderem für die Rettungaus Lebensgefahr einsetzt, finanziert die Anschaffung von fünfWasserrettungsdrohnen, die entsprechende Ausbildung derDrohnenpiloten sowie die wissenschaftliche Begleitung.Nach der erfolgreichen Erprobung des innovativen Rettungsmittelsim Jahr 2017 hat der DRK Landesverband Mecklenburg-Vorpommern für dieBadesaison 2018 insgesamt 18 Wasserrettungsdrohnen für denlandesweiten Einsatz beschafft und die dafür benötigtenDrohnenpiloten ausgebildet. Die Drohnen werden zum Start derBadesaison am Samstag, 12. Mai 2018, um 11 Uhr an der Seebrücke imOstseeheilbad Zingst an die Kreisverbände übergeben und ihr Einsatzbei einer Notfallübung demonstriert.Diese Presseinformation finden Sie mit Fotos online unterhttp://presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unterhttp://twitter.com/adac.Über die ADAC Stiftung:Die gemeinnützige und mildtätige ADAC Stiftung fördert Forschungs-und Bildungsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen: WissenschaftlicheErkenntnisse sollen die Sicherheit im Straßenverkehr und imAmateur-Motorsport erhöhen. Außerdem sensibilisiert die ADAC StiftungKinder und Jugendliche mit eigenen Programmen für Gefahren imStraßenverkehr. Durch die Förderung der Mobilitätsforschung trägt dieStiftung dazu bei, den Straßenverkehr nachhaltiger zu gestalten. DieStiftung unterstützt zudem hilfsbedürftige Unfallopfer mit Maßnahmen,die ihnen ein Stück ihrer persönlichen Mobilität zurückgeben. Einweiterer Förderschwerpunkt ist die Rettung aus Lebensgefahr mit derADAC Luftrettung gGmbH.Pressekontakt:Jochen Oesterlei.A. ADAC StiftungTel.: 089 / 7676 3474Jochen.oesterle@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell