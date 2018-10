Schnelle Hilfe aus der Luft: Medikamentenversorgung mit Paketdrohne in Ostafrika erfolgreich erprobt

Eschborn/Bonn/Darmstadt (ots) - Drohnenhersteller Wingcopter, DHLund die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH führen erfolgreiches Pilotprojekt durch.Mehr als 180 Starts und Landungen, über 2.200 km geflogen und rund2.000 Flugminuten absolviert.Die Medizinversorgung entlegener Gebiete mit Hilfe von Drohnenrevolutionieren - das Pilotprojekt "Deliver Future" beweist, dassdies keine Zukunftsmusik ist. Möglich machen das Projekt dreiExperten auf ihrem Gebiet: der deutsche Drohnenhersteller Wingcopter,DHL und die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit(GIZ) GmbH im Auftrag des Bundesentwicklungsministeriums (BMZ).Erfolgreich haben sie über sechs Monate hinweg die Lieferung vonMedikamenten per Drohne auf eine Insel im Viktoriasee erprobt. Derselbständig fliegende "DHL Paketkopter 4.0" schaffte dabei die 60 kmFlugstrecke vom Festland bis zur Insel in durchschnittlich 40Minuten. Insgesamt wurden in dem Pilotprojekt mehr als 2.200 kmgeflogen und rund 2.000 Flugminuten geleistet.Die Drohne eröffnet neue Möglichkeiten, denn in vielen RegionenAfrikas stellt die Logistik im Gesundheitswesen, insbesondere dieMedizinversorgung ländlicher Krankenhäuser und Apotheken, eine enormeHerausforderung dar. Gründe dafür sind häufig die schlecht ausgebauteInfrastruktur und das unwegsame Gelände. Die medizinische Versorgungder rund 400.000 Bewohner des Inseldistrikts Ukerewe im Viktoriaseebeispielsweise ist stark eingeschränkt. Über Land benötigt man fürdie 240 km lange Strecke sechs Stunden. Eine Belieferungmedizinischer Einrichtungen zur Notfallversorgung der Bevölkerung mitnur kurz haltbaren, kühlpflichtigen Medikamenten ist so nichtmöglich.Das Besondere: Der "DHL Paketkopter 4.0" startet und landetsenkrecht und benötigt neben einer kleinen Landefläche kaumInfrastruktur. Das Fluggerät kann für den Rückflug mit Blut- undLaborproben beladen werden. Der künftige Einsatz der Paketdrohnekönnte nicht nur das Problem der Medikamentenversorgung medizinischerEinrichtungen lösen: Sie hat das Potenzial, zur Verhinderungweltweiter Krisen beizutragen. Die Ausbreitung von Viruserkrankungen,wie zum Beispiel Ebola, ließe sich damit frühzeitig bekämpfen.Filmimpressionen des Pilotprojekts "Deliver Future"https://www.youtube.com/watch?v=id00S4L0P5A&feature=youtu.beBei Interesse an Videofootage oder Pressefotos wenden Sie sichbitte an presse@giz.de.Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH ist ein weltweit tätiges Bundesunternehmen. Sie unterstützt dieBundesregierung in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltigeEntwicklung und in der internationalen Bildungsarbeit. Die GIZ trägtdazu bei, dass Menschen und Gesellschaften eigene Perspektivenentwickeln und ihre Lebensbedingungen verbessern. Erste Skizzen zumProjekt "Deliver Future" sind im "lab of tomorrow" der GIZentstanden. Umgesetzt wurde das Projekt durch das Programm"Verbesserter Zugang zu qualitativ hochwertigen und bezahlbarenMedikamenten in Afrika und Südostasien".Wingcopter ist ein vielfach ausgezeichneter deutscher Herstellerinnovativer Drohnen für Logistik, Vermessung, Aufklärung undInspektion. Mit seinem einzigartigen, patentiertenSchwenkrotor-Mechanismus schließt das Startup die Marktlücke zwischenkommerziellen Drohnen, Hubschraubern sowie Flächenfliegern underreicht damit eine neue Dimension der Effizienz. Die elektrischangetriebenen Wingcopter-Drohnen können wie Multicopter senkrecht aufkleinstem Raum starten und landen. Sobald die Rotoren geschwenktwerden, verwandelt sich die Drohne in Sekundenschnelle in einunbemanntes Flächenflugzeug. Diese Transition ermöglicht Reichweitenvon bis zu 100 Kilometern und eine Guinness-Rekordgeschwindigkeit von240 Stundenkilometern. Auch bei kräftigem Wind oder starkem Regenfliegt der Wingcopter autonom und zuverlässig. Neben den mit Warenoder medizinischen Gütern gefüllten Transportbehältern, lassen sicheine Vielzahl von Sensoren, wie Vollformatkameras oder präziseLasermessgeräte anbringen. Diese Sensoren machen den Wingcoptervielseitig einsetzbar: in der Überwachung von Pipelines,Hochspannungsleitungen und Bahnstrecken, für Such- undRettungseinsätze und den Katastrophenschutz sowie zur Kartierung vonWäldern und Feldern oder zur Optimierung der Präzisionslandwirtschaftsowie Geoforschung. Bereits heute gestaltet Wingcopter die Zukunftder Luftfahrt und widmet sich dem Ziel, das Leben der Menschenweltweit durch sinnvolle und zivile Anwendungen zu verbessern.DHL - The logistics company for the worldDHL ist die weltweit führende Marke in der Logistik. Als "familyof divisions" bieten die DHL-Divisionen ein einzigartigesLogistikportfolio - von der nationalen und internationalenPaketzustellung über Transport- und Fulfillment-Lösungen imE-Commerce, den internationalen Expressversand sowie Straßen-, Luft-und Seefrachttransport bis zum Supply-Chain-Management. Mit rund360.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 220 Ländern undTerritorien weltweit verbindet DHL sicher und zuverlässig Menschenund Unternehmen und ermöglicht so globalen Handel. 