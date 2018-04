Schnelle Glasfaser: Celle wird Vodafones erster Gigabit Landkreis (FOTO)

Celle/Düsseldorf (ots) -Celler Landrat Klaus Wiswe und Vodafone Deutschland Chef HannesAmetsreiter zeigen heute auf der Veranstaltung "Digitale ZukunftLandkreis Celle", wie Bürger der Region schnellen Anschluss ansHighspeed-Netz bekommen. Der Landkreis will in den kommenden Monateneines der modernsten Glasfasernetze Deutschlands bauen und hierfür 46Millionen Euro investieren. Vodafone Deutschland will danach das Netzpachten und betreiben. Rund 3.000 km Glasfaserkabel werden mitmodernsten Maschinen deutlich schneller als bislang üblich verlegt,um alle bisher unterversorgten Gebiete in der Region an dasHighspeed-Internet anzuschließen - mit Geschwindigkeiten von bis zueinem Gigabit pro Sekunde. Schon im nächsten Jahr sollen die erstender insgesamt 13.000 Haushalte rund um Celle mitHochgeschwindigkeitsanschlüssen für Internet und Telefonie versorgtwerden. Den Startschuss für die jetzt beginnendeGlasfaser-Vorvermarktung geben heute der Landkreis Celle und VodafoneDeutschland gemeinsam.Pressekontakt:Vodafone KommunikationThorsten Hoepken+49 211 533-5597+49 211 533-5500thorsten.hoepken@vodafone.commedien@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell