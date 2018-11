Schnelle Expansion: Aras erhält 70 Millionen US-Dollar von Goldman Sachs / Silver Lake Kraftwerk an neuer Investment-Runde beteiligt / Goldman Sachs tritt Aufsichtsrat von Aras bei (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

München (ots) -Aras, führender Anbieter von Open-Product-Lifecycle-Management(PLM)-Software für Unternehmen, hat ein Investment in Höhe von 70Millionen US-Dollar erhalten. Die Minderheitsbeteiligung wird von derGoldman Sachs Private Capital Investing Group angeführt. Auch SilverLake Kraftwerk ist an dem Investment beteiligt. Das Wachstumskapitalaus der Series-D-Runde wird Aras bei der globalen Expansionunterstützen. Mit der Investition soll außerdem das Wachstum deroffenen PLM-Plattform durch In-House-Entwicklung undTechnologieakquisitionen beschleunigt werden. Im Rahmen derTransaktion werden Hillel Moerman und Holger Staude von Goldman Sachsdem Aufsichtsrat von Aras beitreten, Moerman als Mitglied desAufsichtsrats und Staude als Beobachter.Aras setzt mit seiner offenen Software-Plattform neue Maßstäbe imMarkt für industrielle Software. Zu den adressierten Bereichengehören zum Beispiel Product Lifecycle Management (PLM), Wartung,Reparatur und Instandsetzung (MRO) sowie Qualitätsmanagementsysteme(QMS). Die Plattform ermöglicht es den weltweit größtenproduzierenden Unternehmen, sich digital zu transformieren."Unser Fokus bei Goldman Sachs liegt auf wachstumsstarkenUnternehmen mit echten Wettbewerbsvorteilen, führender Technologieund einem erfahrenen Management. Deshalb interessieren wir uns fürAras", sagt Hillel Moerman, Leiter Private Capital Investing, GoldmanSachs. "Industrieunternehmen weltweit mühen sich mit dem Übergang indie digitale Ära, beispielsweise wenn geschäftskritischeApplikationen erneuert werden sollen oder Unternehmen sich am Marktneu aufstellen müssen. Die innovative Software-Plattform von Arasermöglicht es solchen Unternehmen, Projekte zur digitalenTransformation umzusetzen."Bereits im September erhielt Aras ein Investment von 40 MillionenUS-Dollar. Diese Beteiligung wurde von Silver Lake Kraftwerkangeführt, unter Beteiligung von GE Ventures. Seitdem hat Arasstrategische Akquisitionen abgeschlossen, um seine Applikations-Suiteweiter auszubauen. Dazu gehören die Zukäufe von Impresa MRO fürIn-Service Assets und Comet SPDM für Simulationsmanagement. Darüberhinaus hat Aras seine weltweiten Geschäftsaktivitäten ausgebaut undBüros in Großbritannien sowie Italien eröffnet. An seinem Hauptsitzin den USA hat das Unternehmen ein neues Office mit doppelterKapazität bezogen. Die Zahl der Mitarbeiter weltweit stieg um mehrals 50 Prozent. Zudem wurde Aras als Leader in der Forrester Wave fürProduct Lifecycle Management für produzierende Unternehmeneingestuft."Aras transformiert weiterhin den Markt und vertieft seineBeziehungen zu führenden produzierenden Unternehmen", sagt MartinFichtner, Managing Director von Silver Lake Kraftwerk. "In derVergangenheit hat Aras innovative Funktionen erworben, um seinWachstum zu beschleunigen und seine globale Präsenz auszubauen. Wirfreuen uns darauf, Goldman Sachs als neuen strategischen Partner zubegrüßen und unser Investment in Aras auszubauen."Peter Belillo, President, CIMdata: "Aras hat unter Beweisgestellt, dass es selbst die größten Hersteller mit ihren komplexenUse Cases unterstützen kann. Mit den vorangegangenen Investments hatdas Unternehmen seine Aktivitäten und Fähigkeiten effektiv ausgebaut.Das aktuelle und bedeutende Investment bestätigt die Tragfähigkeitdes Geschäftsmodells von Aras erneut. Es unterstreicht außerdem dasVertrauen, das der Markt Aras Innovator, derProduct-Innovation-Plattform von Aras, entgegenbringt. DiesesVertrauen wird zusätzlich dadurch bestätigt, dass Aras digitaleTransformationsprozesse in Unternehmen ermöglichen und strategischeMehrwerte liefern kann."Peter Schroer, CEO und Gründer von Aras: "Durch dieFinanzierungsrunde mit Goldman Sachs PCI können wir in mehrerenBereichen schnell voranschreiten. Darüber hinaus ermöglicht uns dieFinanzierung, wichtige Funktionen bereitzustellen, die unsere Kundenfür Innovationen und die Transformation ihres Geschäftsbetriebbenötigen. Das zusätzliche Kapital stellt für unsere gesamte offenePLM Community einen weiteren positive Schritt nach vorn dar. Dadurchkönnen wir Funktionen schneller und in größerem Maßstabbereitstellen."Zusätzlich zu Silver Lake Kraftwerk haben sich andere Teilnehmeraus der vorangegangen und von Silver Lake geführten Series-C-Runde ander aktuellen Series-D-Runde beteiligt, darunter GE Ventures.About Goldman Sachs Private Capital Investing groupGoldman Sachs Private Capital Investing is the firm's investmentplatform dedicated to providing growth equity capital to middlemarket companies globally.About Silver Lake KraftwerkSilver Lake Kraftwerk is part of Silver Lake, the global leader intechnology investing with about $42.5 billion in combined assetsunder management and committed capital and a team of approximately100 investment and value creation professionals located around theworld. Silver Lake Kraftwerk provides growth capital to technologyand tech-enabled businesses driving efficiency across the operations,energy, and resources industries. The fund targets companies globallythat leverage technology and business model innovation across anumber of sectors, such as transportation, logistics, manufacturing,oil and gas, power generation and transmission, energy efficiency,waste, water, and agriculture, among others. For more informationabout Silver Lake Kraftwerk and its entire portfolio, please visithttp://www.silverlake.com.Über ArasAras ermöglicht es den weltweit führenden Herstellern vonkomplexen, vernetzten Produkten, ihre Produktlebenszyklus-Prozesse zutransformieren und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dieoffene, flexible, skalierbare und erweiterbare PLM-Plattform und dieAnwendungen von Aras verbinden Benutzer in allen Disziplinen undFunktionen mit kritischen Produktinformationen und -prozessen imgesamten Unternehmen. Zu den Kunden von Aras gehören Airbus, BAESystems, GE, GM, Hitachi, Honda, Kawasaki Heavy Industries undMicrosoft. 