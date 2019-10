Schnelle Antworten dank Online Chat / ilapo reagiert noch effektiver auf Kundenanfragen

München (ots) - Mit einem neuen Online Chat werden Kundenanfragenbei ilapo Internationale Ludwigs-Arzneimittel GmbH & Co. KG künftignoch schneller beantwortet. Eine deutlich verkürzte Reaktionszeit undnoch mehr Service für den Kunden, hat sich das Münchner Unternehmenzum Ziel gesetzt. In der Online Datenbank des auf den Einzelimportvon ausländischen Arzneimitteln spezialisierten Familienunternehmensfinden Kunden mehr als 8.500 Artikel aus aktuell über 34 Ländern.Diese sind alle rechtlich geprüft, so dass es keinerlei Probleme oderÜberraschungen bei der Einfuhr gibt."Eines unserer größten Anliegen bei ilapo ist es, für unsereKunden die Suche nach Arzneimitteln schnell und einfach zu machen unddamit den Patienten die Möglichkeit zu geben, das therapeutische Knowhow der ganzen Welt zu nutzen", erklärt Corinna Wunderlich, PTA undMitarbeiterin im Kundenservice der ilapo. Vor allem bei Medikamentenfür seltene Krankheiten, Krebstherapien, die in manchen Ländern nochnicht zugelassen sind oder wenn es zu Engpässen zum Beispiel beiImpfstoffen kommt, wenden sich Apotheken an ilapo. Rund eine halbeMillion Verpackungen mit Medikamenten werden jährlich von ilapoausgeliefert. "Sollte es bei der Recherche oder dem BestellvorgangFragen geben, kann der Kunde diese ab sofort online stellen und mussdazu die Seite nicht verlassen oder zum Telefon greifen. MeineKollegen und ich kümmern uns umgehend um das Anliegen des Kunden, undinnerhalb kürzester Zeit gibt es eine Antwort."Seit über fünf Jahrzehnten und mit inzwischen mehr als 40Mitarbeitern ist ilapo auf die zügige und zuverlässige Abwicklungpharmazeutischer Spezialbestellungen ausgerichtet. ilapo ist nach DINEN ISO 9001 zertifiziert und verfügt über eine pharmazeutischeGroßhandelserlaubnis sowie über das GDP-Zertifikat der Regierung vonOberbayern.Über ilapo Internationale Ludwigs-Arzneimittel GmbH & Co. KGDie 60er Jahre in München: Deutschland und seine Wirtschaftboomen, viele Gastarbeiter kommen ins Land. Die InternationaleLudwigs-Apotheke in München reagiert auf deren Wünsche und bietetihnen die vertrauten Arzneimittel aus ihren Heimatländern an. Ausdiesen bescheidenen Anfängen entwickelt sich ein weltweit agierendesUnternehmen. Im Mai 2006 wird das Großhandelsgeschäft aus derInternationalen Ludwigs-Apotheke ausgegliedert. Die InternationaleLudwigs-Arzneimittel (ilapo) wird gegründet.Bereits seit 50 Jahren beliefert die ilapo nicht nur deutsche,sondern auch internationale Kunden mit Arzneimitteln, die imjeweiligen Land nicht oder noch nicht zur Verfügung stehen und überdie Regelversorgung nicht beschafft werden können. Dazu gehörenbeispielsweise knappe Impfstoffe oder Krebsmedikamente. Mit 40 hochspezialisierten Mitarbeitern und Pharma-Experten versorgt ilapo 86Länder mit knapp einer halben Million Arzneimittelpackungen pro Jahr.Über 1.500 Apotheken bundesweit nutzen die ilapo Datenbank und könnenso die Verfügbarkeit von über 7.000 rechtlich geprüften Produkten mittagesaktuellen Preisen und Lieferinformationen direkt amVerkaufstisch einsehen.ilapo ist professioneller Partner für den Import und Export vonArzneimitteln, die aus über 30 Ländern bezogen werden. Bei dertäglichen Arbeit vereint das Unternehmen ein zertifiziertesQualitätsmanagementsystem mit einer hervorragenden Produktauswahl undeinem umfassenden Service. ilapo übernimmt ab Bestellübermittlung fürihre Kunden alle Prozesse, von der Prüfung rechtlicher Vorschriftenüber die sorgfältige Auswahl und Kontrolle sicherer Bezugsquellen unddie Wahl der passenden Transportart bis hin zur Zollabwicklung beiEin- und Ausfuhr von mehr als 750.000 Arzneimitteln. Als Spezialistund zuverlässiger Partner bei bestehenden Versorgungslücken inDeutschland sucht ilapo nach passenden Alternativen im Ausland undträgt somit dazu bei, Patienten zu versorgen und Therapielücken zuschließen. Auch bei der Beschaffung von Referenzmedikamenten istilapo ein erfahrener Ansprechpartner. Die ilapo beliefert Apotheken,Tierärzte und pharmazeutische Großhändler.Pressekontakt:wordstatt GmbHDagmar Metzgerinfo@wordstatt.deTel.: +49-89-35775790Original-Content von: ilapo Internationale Ludwigs-Arzneimittel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell