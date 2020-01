Schnell zuschlagen oder warten? / Der richtige Zeitpunkt für eine Immobilienfinanzierung

Hamburg (ots) - Ob und wann er richtige Zeitpunkt für den Kauf derTraumimmobilie gekommen ist, hängt natürlich immer in großem Maße von derpersönlichen Situation des potenziellen Käufers ab. Wer sich aber mit dem ThemaHausbau oder -kauf beschäftigt, muss sich dabei Gedanken über einige wichtigeFaktoren machen, die den Zeitpunkt beeinflussen können. "Neben einem geeignetenObjekt und dessen Kaufpreis, spielen das vorhandene Eigenkapital sowie die Höheder Zinsen für den Immobilienkredit eine entscheidende Rolle", erklärt StephanScharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24.de(https://www.baufi24.de/).Von niedrigen Zinsen profitierenDa das Zinsniveau sich derzeit noch auf einem historischen Tiefstand befindet,erhalten potenzielle Eigenheimbesitzer das benötigte Geld aktuell sehr günstig.Zwar gibt es keine gesicherten Prognosen, Experten gehen aber auch in dennächsten Jahren nicht von einem spürbaren Anstieg der Hypothekenzinsen aus. Esmacht aus heutiger Sicht also Sinn sich den niedrigen Zinssatz zum jetzigenZeitpunkt möglichst lange zu sichern. Niedrige Zinsen sorgen dafür, dass dasEigenheim mit einer entsprechend hohen Tilgung deutlich schneller abbezahltwerden kann als in Zeiten hoher Zinsen. "Käufer sollten auch unbedingt eineFinanzierung wählen, welche die Möglichkeit einer Sondertilgung beinhaltet", rätStephan Scharfenorth. So lässt sich der Finanzierungszeitraum weiter reduzieren.Vorhandenes Eigenkapital entscheidendOb und in welcher Höhe Eigenkapital vorhanden ist, wirkt sich nicht nur auf dieKonditionen des Kredites, also die Zinshöhe aus, sondern auch auf die Frage, obdie Bank überhaupt einen Immobilienkredit gewährt. Wer noch gar keinEigenkapital besitzt, sollte sich grundsätzlich gut überlegen, ob einImmobilienkauf schon Sinn ergibt oder es besser ist, noch zu warten. "NebenBargeld oder Vermögen auf dem Konto zählen beispielsweise Bausparverträgeebenfalls zum Eigenkapital. Auch wenn Gehaltserhöhungen anstehen oder vorhandeneKredite auslaufen, kann eine höhere monatliche Belastung durchaus realisierbarsein", sagt Scharfenorth. Kreditinstitute prüfen aber immer den Einzelfall unddie individuellen Gegebenheiten.Objekte in guter Lage bleiben wertstabilAlles steht und fällt aber mit einer geeigneten Immobilie. Objekte in beliebtenLagen sind meist heiß begehrt und Interessenten müssen sich schnell entscheiden,bevor jemand Anderes zuschlägt. In attraktiven Großstädten sind die Preise fürWohneigentum in den letzten Jahren massiv in die Höhe geklettert. StephanScharfenorth: "Dieser Trend wird sich, wenn auch moderater, in den nächstenJahren weiterhin fortsetzen." Darauf zu warten, dass sie Preise in der nächstenZeit wieder fallen macht also wenig Sinn. Wer ein Objekt mit hochwertigerBauqualität in guter Lage in einem Ballungsgebiet findet, sollte, wenn alleanderen persönlichen Voraussetzungen stimmen, zugreifen. Hier ist einPreisverfall auch langfristig sehr unwahrscheinlich und die Immobilie lässt sichauch später wenn nötig wieder gut verkaufen. Aufgrund der hohen Nachfrage stehenoft leider auch sehr hohe Preise im Raum. Damit Häuslebauer sich nichthinsichtlich ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit überschätzen, können sieschnell und einfach mit dem Baufinanzierungsrechner(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24 ermitteln, wiesich monatliche Raten aus Zins, Tilgung und Sondertilgung bei unterschiedlichenFinanzierungsbeträgen und Beleihungssätzen zusammensetzen. Mit dem neuen ServiceImmo-Shopping24 können Interessierte ihre Traumimmobile finden und bewertenlassen https://www.baufi24.de/immobilien/.Über Baufi24Der vielfach ausgezeichnete Baufinanzierungsvermittler https://www.baufi24.de/bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum ThemaImmobilienfinanzierung und Ratenkredite und vergleicht die Angebote von über 450Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heuteAnlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen dieBerater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer aufihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimaleFinanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth,Tel. +49 (0) 800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever,Tel: +49 421 42 76 37 39, E-Mail: wh@hcsy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104820/4506590OTS: Baufi24 GmbHOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell