Schnell zurück auf die Straße - MPU leicht gemacht

Detmold (ots) - Führerschein weg - was nun? Über 90.000 Autofahrersehen sich jährlich mit dieser Frage konfrontiert. Um dieFahrerlaubnis wieder zu erlangen, ist in vielen Fällen einemedizinisch-psychologische Untersuchung nötig: die MPU, dieallerdings alles andere als leicht zu bestehen ist. HoheDurchfallquoten sind die Regel. Das Unternehmen EfGo24 schafftAbhilfe. Es unterstützt und betreut Betroffene auf ihrem Weg zumGutachter-Gespräch - und bringt sie so sicher zurück auf die Straße.Betrunken Auto gefahren und der Führerschein ist weg? Nicht seltenführt der Entzug der Fahrerlaubnis zu erheblichen Einschränkungen imAlltag und im Berufsleben. Wer seinen Schein zurückhaben will, wirdin den meisten Fällen mit einem speziellen Eignungstest konfrontiert,der vielen auch unter der Bezeichnung "Idiotentest" bekannt ist. SeinName klingt harmlos - der Test aber hat es in sich. Wer vor dieserHerausforderung steht, ist oft unsicher, wie er sich daraufvorbereiten soll. EfGo24 kennt die Lösung und steht hierzu jedemKunden unterstützend von der eventuellen Abstinenzkontrolle bis hinzur MPU-Begutachtung zur Seite. "Jeder Mensch ist anders undindividuelle Beratung somit umso essentieller", sagt RolfHerbrechtsmeier, Geschäftsführer von EfGo24.Das Führerscheinverfahren von EfGo24 findet in Kleinstgruppenstatt. "Dort wo andere Anbieter hunderte Bewerber durchschleusen,nehmen wir jeden einzelnen an die Hand", erklärt RolfHerbrechtsmeier. Das Unternehmen setzt zu diesem Zweck individuelleSchwerpunkte: Ob Drogenmissbrauch, Alkohol am Steuer oder ein vollesPunktekonto in Flensburg - EfGo24 bespricht mit Betroffenen im Rahmendes MPU-Vorbereitungskurses das weitere Vorgehen. "Gemeinsameentwickeln wir Wege, den MPU-Gutachter davon zu überzeugen, dass mansich intensiv mit dem Vergehen auseinandergesetzt hat", soHerbrechtsmeier. Denn allein das vorbildliche Einhalten der Auflagen,wie beispielsweise zwölf oder sechs Monate keinen Alkohol trinken,reicht bei weitem nicht aus. Um die MPU erfolgreich zu bestehen, istdaher professionelle Beratung das A und O. Als einzige Agentur inDeutschland bietet EfGo24 Betroffenen diesen Service aufrechtssicherem Weg zum Festpreis an.Das Mobilitätszentrum EfGo24 gehört seit 15 Jahren zu den größtenund erfolgreichsten EU-Führerscheinagenturen mit Sitz in Detmold.Neben dem MPU-Vorbereitungskurs bietet die Agentur weitere Produktewie die Vermittlung des rechtssicheren EU-Führerscheins ohne MPU inUngarn, Spanien und Tschechien sowie dieFahrerlaubnis-Wiedererteilung über England. Aus der Zusammenarbeitmit Diplom-Psychologen, Verkehrsmedizinern sowieKraftfahrteignungsberatern ergibt sich die Erfolgsgarantie vonEfGo24.