Schnell und sicher - So geht mobiles Bezahlen per Smartphone bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die Zeiten, in denen man beim Einkaufen an der Kasse mühevoll dasKleingeld aus dem Portemonnaie kramen musste, gehen langsam abersicher zu Ende. Schon jetzt bezahlen immer mehr Menschen kontaktlosmit Karte und nun sogar direkt mit ihrem Smartphone. Helke Michaelverrät Ihnen, warum das die Bezahltechnik der Zukunft ist.Sprecherin: Schon jetzt kann man mit seinem Smartphone an weitüber 550.000 Terminals in Sekundenschnelle seine Rechnung bezahlen.Dazu Matthias Hönisch, Experte für mobiles Bezahlen beimBundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken.O-Ton 1 (Matthias Hönisch, 31 Sek.): "Grundsätzlich gilt: Überalldort im Handel, wo man auch heute kontaktlos mit der Karte bezahlenkann. Möglich wird das an Kartenterminals mit sogenannterKontaktlos-Technik, Stichwort ist hier NFC, Near Field Communication.Ob kontaktlos Bezahlen in einem Geschäft möglich ist, erkennen Sieübrigens immer ganz einfach an dem Funkwellen-Symbol amBezahlterminal. Davon gibt es für girocard in Deutschland übrigensschon weit über 550.000 Geräte - und das sind schon zwei Drittelaller Terminals in Deutschland. Und die Zahl wird weiter steigen."Sprecherin: Schon frühzeitig haben die Volksbanken undRaiffeisenbanken die neue Bezahltechnik getestet und bieten sie absofort ihren Kunden bundesweit an.O-Ton 2 (Matthias Hönisch, 31 Sek.): "Wir sind tatsächlich dieErsten in Deutschland, die ihr gesamtes Bankkartenportfolio - dazuzählen girocard, die Visa- und die Mastercard - für das Bezahlen perSmartphone digital den Kunden zur Verfügung gestellt haben. Die dreiKartenarten können unsere Kunden innerhalb ihrer VR-Banking-App alsdigitale Karten bestellen und so in wenigen Sekunden in ihrSmartphone integrieren. Voraussetzungen, um damit dann mobil bezahlenzu können, sind: Sie brauchen ein Android-Smartphone und einOnline-Konto mit einem TAN-Verfahren bei uns."Sprecherin: Weitere Voraussetzung ist: Sie müssen die NFC-Antennein Ihrem Smartphone aktivieren, damit die Kommunikation mit demBezahlterminal funktioniert.O-Ton 3 (Matthias Hönisch, 18 Sek.): "Kleiner Tipp hier noch: WennSie darüber hinaus zusätzlich in der VR-Banking-App die Funktion'ExpressZahlung' aktivieren, wird die digitale Karte alsStandardkarte zum Bezahlen voreingestellt und Sie müssen dann nurnoch das Display Ihres Smartphones aktivieren. Die App selber kanndann geschlossen bleiben - und das ist schon ziemlich bequem."Sprecherin: Und sicher ist das mobile Bezahlen mit dem Smartphoneauch:O-Ton 4 (Matthias Hönisch, 12 Sek.): "Ihre persönlichen Daten sindnatürlich geschützt. Bei den digitalen Karten kommen die gleichenhohen Sicherheitsstandards zum Einsatz wie bei Ihrer girocard, Visa-und Mastercard mit Kontaktlos-Funktion aus Plastik."Abmoderationsvorschlag:Weitere Infos zum mobilen Bezahlen mit dem Smartphone finden Sienatürlich auch im Internet unter www.bvr.de.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell