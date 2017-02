Unterföhring (ots) -6. Februar 2017. Ein Cheeseburger liegt oft schwer im Magen undmacht trotzdem nicht lange satt. Warum eigentlich? Für "15 Dinge, dieSie über Burger King wissen müssen" sucht Dr. Stephan Lück amMittwoch, 8. Februar 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1 nach Antworten. DerExperte für Ernährungs- und Stoffwechselphysiologie simuliert imLabor den Verdauungsprozess von Deutschlands beliebtestenFast-Food-Mahlzeiten. Im Rennen: Cheeseburger, Döner, Currywurst mitPommes und eine Vollkornschnitte mit Butter und Käse. Überraschend:Die Vollkornschnitte wird am schnellsten verdaut, obwohl sie amlängsten satt hält. Auf Platz zwei liegt der Döner, gefolgt vonCheeseburger und Currywurst. "Das Problem ist, dass diese Produkteoft wenige Ballaststoffe enthalten. Die braucht der Magen aber, damiter arbeiten kann. Deshalb haben wir nach Fast Food oft ein unwohlesGefühl", erklärt Lück. "Gleichzeitig sind Fast-Food-Produkte sokonstruiert, dass sie schnell schluckbar sind. Dafür muss vielSpeichel fließen. Das erreicht man durch Zitronensäure. Um die zuertragen, wird viel gezuckert. Der Blutzuckerspiegel schießt nachoben. Wenn er danach wieder stark abfällt, ist die Folge Hunger."Individualität statt Fast-Food-Einerlei - das verspricht BurgerKing seinen Kunden. Aus 221.184 Kombinationsmöglichkeiten können sieihren Lieblingsburger zusammenstellen. Für "15 Dinge, die Sie überBurger King wissen müssen" nehmen Burger-Fans dieses Versprechenwörtlich und machen den Extrem-Test: Wie reagiert das Personal, wennes zehn Scheiben Fleisch und Käse plus alle verfügbaren Saucen aufnur einem Burger stapeln soll? Und kriegt die Küchencrew dieseMega-Bestellungen verpackt? Prominente wie Daniel Boschmann, MarioBasler und Patricia Blanco kommentieren die Sendung."15 Dinge, die Sie über Burger King wissen müssen", produziert vonImago TV, am Mittwoch, 8. Februar 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.Kontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Dagmar ChristadlerKommunikation/PR - Factual & Sports Tel.: 089/9507-1185Dagmar.Christadler@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Johanna Brinkmann Tel.: 089/9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell