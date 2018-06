Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin amDonnerstag, 28. Juni 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen inBaden-WürttembergClemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Rücken, Hüfte, Knie - wird zu viel operiert?Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt: Im SüdenDeutschlands werden besonders viele Kniegelenksoperationendurchgeführt. Allein die Zahl der künstlichen Kniegelenke ist seit2013 um fast ein Fünftel gestiegen und das Alter der Patientinnen undPatienten gesunken. Was sind die Gründe für den schnellen Griff zumSkalpell? Gast im Studio ist der Medizinethiker Urban Wiesing von derUniversität Tübingen.Straftaten mit Messern stark gestiegen - auch PolizistenattackiertIn den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Straftaten, beidenen ein Messer mitgeführt wurde, landesweit um knapp 20 Prozentgestiegen. Tobias Skribiak vom Polizeirevier Heidelberg-Mitte sagt,dass das Messer als Waffe eigentlich das Gefährlichste auf der Straßesei, da nur wenige Sekunden blieben, um zu reagieren.Steingärten in der KritikDer neue Trend im Vorgarten sind Steinlandschaften, aufgeschüttetaus Kies, Schotter und Mauerbruch. Die Steingärten sind ideal füralle, die wenig Zeit für Gartenarbeit haben. Umweltschützer warnenjedoch vor den Auswirkungen auf Stadtklima, Hochwasserschutz undInsekten.Bahn lockt mit ExpressbewerbungenDer Deutschen Bahn AG fehlt es an Bewerbern. 19.000 Mitarbeiter,davon 3.600 Auszubildende, müsste der Konzern dieses Jahr einstellen,doch der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Deshalb setzt der Konzern jetztauf ein vereinfachtes Bewerbungsverfahren mit Lebenslauf undZeugnissen. Ein Anschreiben ist nicht mehr nötig. Kommt die Bahndamit zum Zug?Seehofer gegen Merkel - ein Riss geht durch die Landes-CDUStehen die CDU-Kreisverbände im Land noch an der Seite vonKanzlerin Merkel oder folgen sie Innenminister Seehofer, der einerigidere Flüchtlingspolitik fordert? Die Zeichen stehen auf Sturm,denn Sympathien für den Kurs des CSU-Mannes werden auch im Land immeroffener geäußert. Gast im Studio ist Edda Markeli, landespolitischeKorrespondentin des SWR."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger(innen) via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen unter SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter SWRmediathek.de und unterSWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell