Schnell, einfach und präzise: Neuer COVID-19 Antigen-Test gibt Gewissheit in nur drei Minuten

Martinsried (ots) - Je rasanter sich das Corona-Virus ausbreitet, desto wichtiger werden im privaten und beruflichen Umfeld zuverlässige Tests, mit denen eine Infektion schnell und einfach ausgeschlossen werden kann. Der Antigen-Test FREND(TM) COVID-19 Ag kann dies leisten, ohne die belasteten Testlabore weiter zu fordern. Der neue Antigen-Test kann nach dem Nasenabstrich mit dem FREND(TM) Analysesystem direkt vor Ort ausgewertet werden und liefert innerhalb von drei Minuten Gewissheit über eine akute Infektion. Damit ist der Test von NanoEnTek, der in Deutschland über MS Med-Tech Supplies vertrieben wird, der zurzeit schnellste Antigen-Test. Mit 94 Prozent richtigen Ergebnissen gilt er unter den Schnelltests als ausgesprochen zuverlässig.(1)Quarantäne oder nicht, diese Frage stellt sich zum Beispiel Menschen mit leichten Erkältungssymptomen. Gehören sie keiner Risikogruppe an oder hatten sie keinen Kontakt zu einer infizierten Person, werden sie gemäß der aktuellen Testverordnung nicht mehr getestet, um Test- und Laborkapazitäten für Risikogruppen freizuhalten.(2) Aber auch im Alltag gibt es viele Gründe, eine Infektion mit dem Corona-Virus auszuschließen: bei beruflichem Kontakt zu vielen Menschen, dem Besuch im Pflegeheim oder beim Arzt, vor oder nach Reisen. Der FREND(TM) COVID-19 Ag Test ermittelt schnell und einfach, ob eine akute Infektion vorliegt. Nach dem Nasenabstrich sind nur drei einfache Arbeitsschritte notwendig, bis die Probe analysiert werden kann. Das Ergebnis liegt in drei Minuten vor und wird vom FREND(TM) System auch nachvollziehbar dokumentiert.Kürzere Wartezeit durch fünfmal schnellere AuswertungPflegeheime und Krankenhäuser nutzen bereits Antigen-Tests, um ihre Mitarbeiter, Besucher sowie Patienten und Bewohner regelmäßig auf das Corona-Virus zu testen. Das soll laut Bundesministerium für Gesundheit (BMG) auch so bleiben. Der Vorteil des Antigen-Tests FREND(TM) COVID-19 Ag liegt dabei eindeutig in seiner Schnelligkeit: Fünfmal schneller als andere Schnelltests liefert er ein Ergebnis und verkürzt damit die Wartezeiten enorm - bei gleichzeitig hoher Aussagekraft.COVID-19: Diagnose zu jedem Zeitpunkt der Infektion...Ärzten bietet das FREND(TM) System nicht nur die Möglichkeit, einen schnellen Antigen-Test durchzuführen. Im Falle einer weiter fortgeschrittenen COVID-19 Erkrankung gibt es mit COVID-19 IgG/IgM Duo einen Antikörper-Test: Er liefert mittels einer Blutprobe ebenfalls innerhalb von nur drei Minuten eine zielgenaue Diagnose. Mit 98 Prozent richtigen Ergebnissen ist er extrem präzise.(3)...und bald auch in Kombination mit einem Influenza-TestWährend der Grippesaison ist eine Unterscheidung zwischen einer Corona-Infektion und einer Grippe besonders wichtig. Dazu gibt es in Kürze für das FREND(TM) System einen Kombi-Test, der mit nur einer Probenentnahme auf COVID-19 und Influenza untersucht.Über FREND(TM) - Point-of-Care-Tests mit SystemSchnelle Testergebnisse in der Qualität eines Zentrallabors sind nicht nur bei Tests auf COVID-19 wichtig: Zurzeit ermöglicht das FREND(TM) System 13 Analysen (COVID-19 Antigen, COVID-19 IgG/IgM, Vitamin D, PSA, TSH, fT4, Procalcitonin, Troponin I, CK-MB, Myoglobin, BNP, D-Dimer, Testosteron). In Kürze kommen noch relevante Marker wie Influenza A/B und CRP sowie ein kombinierter Test auf COVID-19 Ag und Influenza A/B hinzu. Damit bietet das System umfassende Möglichkeiten hochpräzise Laborergebnisse schnell und einfach direkt vor Ort zu erhalten.Quellen1. aktuelle Leistungsdaten, Stand 10.20202. https://ots.de/7061vx3. aktuelle Leistungsdaten, Stand 7.2020 Pressekontakt:NanoEnTek - Vertrieb Deutschland und Herausgeber:MS Med-Tech Supplies GmbHFraunhoferstraße 1482152 MartinsriedRedaktion:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationEupener Straße 6050933 KölnPressekontakt:Birgit Dickoré(birgit.dickore@medizin-pr-de)Telefon: 0221 / 77 543 - 11Barbara Kluge(barbara.kluge@medizin-pr.de)Telefon: 0221 / 77 543 - 15Original-Content von: MS Med-Tech Supplies GmbH, übermittelt durch news aktuell