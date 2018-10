Schnell bestellt, heiß serviert / Einmalig in Deutschland: Pizza-Fans bekommen Nestlé Wagner Premium-Pizza von Lieferando.de bequem nach Hause geliefert (FOTO)

Nonnweiler (ots) -Wenn der Hunger groß ist, muss das Essen nicht nur gut schmecken,sondern qualitativ hochwertig und im Idealfall auch schnellzubereitet sein. Die neue Kooperation von Nestlé Wagner mitDeutschlands führendem Lieferservice Lieferando.de zeigt, dassQualität und Tempo sich nicht widersprechen müssen. Lieferando.denimmt mit ERNST WAGNERs "Original" die neueste Kreation dessaarländischen Unternehmens in sein Sortiment auf und bringt diePremium-Tiefkühlpizza in Frankfurt, Hamburg und München erstmals heißdampfend an die Wohnungstür. Die Kooperation von Lieferando.de undNestlé Wagner ist für beide Partner die erste ihrer Art überhaupt."Mit ERNST WAGNERs "Original" haben wir eine Tiefkühlpizzageschaffen, die ein Genuss-Erlebnis wie frisch aus der Backstubebietet. Das möchten wir mit unserer Kooperation beweisen, indem wirsie perfekt zubereitet an die Wohnungstüren bringen lassen. Dassunser neuestes Produkt nicht nur unsere Tiefkühlpizza-Fans, sondernauch Lieferando.de überzeugen konnte, macht uns stolz. Wir freuenuns, dass wir ab sofort mit unserer Kreation auch dieLieferando.de-Kunden begeistern können und so unsere Distributionausweiten", so Thomas Göbel, Vorsitzender der Geschäftsführung beiNestlé Wagner.Jörg Gerbig, Gründer und Geschäftsführer von Lieferando.de,ergänzt: "Durch die Kooperation mit Nestlé Wagner bauen wir dieVielfalt für unsere Kunden weiter aus. Die Idee von Nestlé Wagner,mit uns zusammen ERNST WAGNERs "Original" anzubieten, ist wirklichetwas Neues und eine derartige Markenpartnerschaft nicht alltäglich.Aber ihr Geschmack, den wir bisher bei Tiefkühlpizzen so noch nieerlebt haben, hat uns überzeugt, dieses Produkt mit in unserPortfolio aufzunehmen und wir sind sicher, dass wir damit auch denGeschmack unserer Pizza-Kunden treffen werden."Die neue ERNST WAGNERs "Original" in den Sorten Prosciutto,Diavola, Verdure und Margherita ist eine Hommage an den Pioniergeistund die Leidenschaft des Firmengründers Ernst Wagner, der 1973inspiriert durch eine Italienreise die erste Tiefkühl-Steinofenpizzanach Deutschland brachte.Wer sich selbst von ihrer Qualität überzeugen will, hat inausgewählten Liefergebieten in Frankfurt, Hamburg und München bis zum9. Dezember, sieben Tage die Woche jeweils von 18-21 Uhr, die Chance,sich auf www.lieferando.de eine ERNST WAGNERs "Original" bequem undheiß dampfend nach Hause liefern zu lassen.Zu Nestlé WagnerDie Nestlé Wagner GmbH ist einer der größten Hersteller vonTiefkühlpizzen in Europa. In Deutschland erreicht derPizza-Spezialist einen Umsatz-Marktanteil von rund 30 Prozent und istMarktführer für Steinofen-Pizza. Im saarländischen Nonnweilerarbeiten rund 1.900 Mitarbeiter. Das Sortiment reicht von SteinofenPizza über BIG Pizza, Die Backfrische, Flammkuchen oder demherzhaften Ofenbrot Rustipani bis zu den Pizza-Häppchen OriginalPiccolinis.Zu Lieferando.de / Takeaway.comLieferando.de ist Teil von Takeaway.com, der führendenOnline-Essensbestellplattform in Kontinentaleuropa sowie Israel undVietnam. Takeaway.com bietet Konsumenten mit beinahe 36.500Restaurants eine breite Auswahl verschiedenster Gerichte. DasUnternehmen arbeitet hauptsächlich mit Restaurants zusammen, dieihren eigenen Lieferdienst anbieten. Darüber hinaus bietetTakeaway.com auch logistische Dienstleistungen in 35 europäischenStädten in neun Länder für Restaurants, die ihr Essen nicht selbstausliefern.Gegründet im Jahr 2000 hat sich das Unternehmen schnell zu derführenden Online-Essensbestellplattform von Kontinentaleuropaentwickelt. Hier agiert Takeaway.com in den Niederlanden, Belgien,Deutschland, Österreich, Polen, der Schweiz, Luxemburg, Portugal,Bulgarien und Rumänien. In den zwölf Monaten bis Ende Juni 2018verarbeitete Takeaway.com mehr als 78 Millionen Bestellungen von 12,6Millionen Einzelkunden.Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen einenBrutto-Warenwert von 1.5 Mrd. EUR und einen Umsatz von annähernd 200Mio. EUR in den zwölf Monaten bis Ende Juni 2018. Takeaway.com ist ander Euronext Amsterdam (AMS: TKWY) notiert.Pressekontakt:Nestlé Wagner GmbHLouisa ErnstIn den Schemeln 466620 NonnweilerTel. 06873 665-2235E-Mail: Louisa.Ernst@de.nestle.comServiceplan Public Relations & Content GmbH & Co. KGVerena SchmittBrienner Straße 45 a-d80333 MünchenTel. 089 2050-4190E-Mail: v.schmitt@serviceplan.comOriginal-Content von: Nestlé Wagner GmbH, übermittelt durch news aktuell