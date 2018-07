Schnell aus dem Startblock: Die disruptive Reisemarke Seatfrog sichert sich weitere 4,5 Mio. GBP [8 Mio. AUD] in einer Series-A-Finanzierungsrunde, die von Octopus Ventures angeführt wurde

London (ots/PRNewswire) -Seatfrog (https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fseatfrog.com%2F&data=02%7C01%7CSamira.Moudenib%40cision.com%7C5ba435bfb6e7435fac2208d5e33a175b%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C636664761003291807&sdata=fb047EbvejvDYsvl4r7OJ9cpSZZgjMjg4%2Fq3qJ7EfMM%3D&reserved=0), das Technologieunternehmen, das Bahn- undFlug-Upgrades durch Live-Gebote um Plätze bis direkt vor der Abreiserevolutioniert, gab heute eine Series-A-Finanzierungsrunde über 4,5Mio. GBP bekannt, die von einem der erfolgreichsten europäischenRisikokapitalunternehmen, Octopus Ventures, angeführt wurde.Octopus Ventures ist ein in London und New York ansässigesRisikokapitalunternehmen hinter so höchst erfolgreichen Unternehmenwie Secret Escapes und der Zoopla Property Group. Auch bestehendeInvestoren wie etwa HOWZAT Partners (das Investment-Team hinterTrivago) nahmen an der aktuellsten Finanzierungsrunde teil.Seatfrog erschließt erhebliche Einnahmemöglichkeiten für Bahn- undFluggesellschaften durch auktionierte Premiumsitze - direkt bis zurAbreisezeit, anders als alle anderen Technologien auf dem Markt. LautForschung von Seatfrog bleiben jährlich mehr als 37 MillionenPremiumsitze bei den 30 größten Fluggesellschaften und 480 MillionenSitze bei den sieben größten Bahnreiseanbietern unbelegt.Im September 2017 wirbelte Seatfrog die Reisebranche auf undstartete eine Weltneuheit mit Virgin Trains: Sie ermöglichte Kunden,bis unmittelbar 15 Minuten vor der Abreise über ihr Smartphone ihrenSitz upzugraden.Das Technologie-Start-up, das jetzt über Niederlassungen in Londonund Sydney verfügt, expandiert in einem rasanten Tempo von mehr als130 Prozent pro Monat und hat gerade die Auszeichnung "Europe'sHottest Travel Startup" bei den Europa Awards erhalten. SeineKundenerlöse sind um mehr als 100 % gestiegen und dieAnwenderkonversionsrate ist über die Branchenstandards auf 56 %hochgeschossen - völlig einmalig in der Reisebranche, die sich bisherschwergetan hat, Last-Minute-Nebeneinkünfte effektiv zumonetarisieren.Das bahnbrechende Start-up-Unternehmen möchte jetzt auf seinemfrühen Erfolg aufbauen und wird die Finanzierung verwenden, um dieriesige globale Marktnachfrage für seine innovative Technologie vonsowohl Bahn- als auch Flugunternehmen zu bedienen. Die Verwendung derBarmittel in Höhe von 4,5 Millionen GBP wird es Seatfrog ermöglichen,sein bereits beeindruckendes Team mit hochrangigen Neueinstellungensowohl in London als auch Sydney auszubauen, um dasUnternehmenswachstum zu beschleunigen und außerdem seineProduktmöglichkeiten erheblich zu erweitern."Jedes Jahr entgehen Unternehmen unrealisierte Nebeneinkünfte inMilliardenhöhe aufgrund von manuellen, fragmentierten Abläufen. Wirhaben uns vor einem Jahr daran gemacht zu beweisen, dass es einenbesseren Weg gibt, und wir haben es geschafft", sagte Iain Griffin,CEO und Mitbegründer von Seatfrog."Die Technologie von Seatfrog bringt dem Markt eine mobile Lösung,die für die Passagiere von heute entwickelt wurde. Wir ermöglichen esder Reisebranche, schneller zu agieren und ihreNebeneinkunftsstrategien durch den intelligenten Einsatz vonEchtzeitdaten zu entwickeln, und geben Passagieren ein intuitivesMobile-First-Erlebnis, das zu ihrem geschäftigen Lebensstil passt."Suzanne Donnelly, Head of Commercial LNER, kommentierte: "Seatfrogwar ein riesiger Erfolg für Virgin und ist es jetzt für LNER. Es istäußerst intuitiv für unsere Passagiere und bietet ein hervorragendeskommerzielles Ergebnis. Unser Team ist hocherfreut, mit einem soagilen und zukunftsorientierten Partner zu arbeiten."Luke Hakes, Partner bei Octopus Ventures, fügte hinzu: "Wir sindbegeistert, die Finanzierungsrunde anzuführen und uns dem Vorstandvon Seatfrog anzuschließen, das unserer Ansicht nach die Chance hat,fundamental zu verändern, wie Verbraucher ihre Reisen buchen. Wirhaben die Auswirkung von dynamischen Ertragsmanagementsytemen beiHotels und Fluggesellschaften gesehen und wir glauben, dass eine sehrinteressante Gelegenheit darin besteht, diesen Ansatz auf diemilliardenschwere Bahnreisebranche anzuwenden. Seatfrog ist genau dieArt von zukunftsorientierter Technologie mit einer starken Marke, indie wir investieren möchten. Octopus Ventures freut sich darauf,gemeinsam mit Seatfrog eine Rolle dabei zu spielen, das Team zuunterstützen und das Geschäft in vielen Ländern zu Rekordhöhen zuführen.""Seatfrog ist ohne Frage die Plattform, auf die die Branchegewartet hat, um das Upgrade-Erlebnis zu verbessern.Nebeneinkunftsstrategien in der Reisebranche sind fragmentiert und esist viel unerschlossenes Potenzial im Bezug auf den Upgrade-Prozessam gleichen Tag vorhanden", sagte David Soskin, Mitbegründer undPartner bei HOWZAT. "Seatfrog hat die Art von Nachfrage erfahren, diewir erwartet haben, und dies stellt eine großartige Gelegenheit dar."Luke Hakes von Octopus wird sich dem bereits hochkarätigenVorstand von Branchenvertretern anschließen, dem außerdem SimonHickey, der frühere CEO von Qantas Airlines, und dasGeschäftsführungsteam von HOWZAT Partners, bestehend aus dem früherenCheapflights-CEO David Soskins, Hugo Burge und Sascha Hausmann,angehören.Weitere Informationen über Seatfrog erhalten Sie aufhttp://www.seatfrog.com.