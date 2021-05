Schnell, Fool! Diese Top-Aktie mit monatlichen Dividenden zahlt noch 5,4 % Dividendenrendite!

Auf der Suche nach einer Top-Aktie mit einer monatlichen Dividende und über 5 % Dividendenrendite? Falls ja, Fool, spitz jetzt besser die Ohren. Im Folgenden wollen wir nämlich einen Blick auf LTC Properties (WKN: 884625) werfen, dessen Aktie diesen Gesamtmix weiterhin ermöglichen kann.

Dabei gilt es natürlich ein paar Risiken zu berücksichtigen. Sowie einige wissenswerte Aspekte auch neben der eigentlichen Dividende. Aber lass uns nicht mehr weiter abstrakt schnacken, sondern direkt einen Blick auf diese potenzielle Top-Aktie mit monatlichen Dividenden und über 5 % Dividendenrendite riskieren.

LTC Properties: Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite?

Es gibt ein paar Dinge, die man als potenzieller Investor zur Top-Aktie von LTC Properties und den ca. 5 % Dividendenrendite wissen sollte. Vielleicht zunächst einmal, dass der US-amerikanische Real Estate Investment Trust gegenwärtig 0,19 US-Dollar pro Monat an die Investoren auszahlt. Sowie dass diese Dividende bei einem Aktienkurs von 41,64 US-Dollar (04.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) sogar einer Dividendenrendite von 5,47 % entspricht. Das ist ein sogar noch deutlich höherer Wert.

LTC Properties besitzt ein grundsätzlich konservatives Geschäftsmodell. Als Real Estate Investment Trust setzt die Immobiliengesellschaft auf Einrichtungen der Alten- und Seniorenpflege. Das Geschäftsmodell ist als solches vom Grundsatz her unzyklisch, wobei ein leichtes Überangebot und damit verbunden Konkurrenz den Markt prägen. Das tangiert LTC Properties als Vermieter an Drittanbieter jedoch bloß, sofern einer der gewerblichen Mieter in Zahlungsschwierigkeiten kommen sollte. In Zeiten von COVID-19 hat dieses Problem bislang nicht durchgeschlagen.

Die monatliche Dividende von LTC Properties wird dabei seit dem Herbst des Jahres 2016 konsequent ausgezahlt. Das heißt, es gibt seit fast fünf Jahren konstante Ausschüttungen. Negativ ausgelegt heißt das wiederum, dass es auch kein Wachstum gibt. Aber eine bemerkenswerte Konstanz mit einer hohen Dividendenrendite. Reinvestitionen können ein moderates Wachstum bewirken.

Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2021 hat LTC Properties erneut eine stabile Dividende, gemessen am operativen Erfolg, demonstriert. Die Funds from Operations je Aktie lagen bei 0,62 US-Dollar, was einem Ausschüttungsverhältnis von rund 92 % entspricht. Das ist hoch, keine Frage. Da wir uns jedoch in einer Pandemie befinden, können wir das als Qualitätsmerkmal für das defensive Geschäft ansehen. LTC Properties könnte daher durchaus eine Top-Aktie mit weiterhin über 5 % Dividendenrendite sein.

Es gibt auch Risiken …

Trotz der Aussicht auf eine Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite besitzt LTC Properties natürlich auch einige Risiken. Das Ausschüttungsverhältnis ist ein erstes Merkmal, das man als Einkommensinvestor im Auge behalten sollte. Für die Dividende ist das überaus entscheidend.

Daneben existiert zudem das Risiko, dass der Wegfall einzelner Anbieter zu einem höheren Leerstand führen. Sowie, dass Konkurrenz oder pandemiebedingt eine geringere Nachfrage nach Alten- und Senioreneinrichtungen den Betreibern schadet. Als Vermieter an Drittanbieter ist LTC Properties stets auch vom Erfolg der Mieter abhängig.

LTC Properties könnte trotzdem einen näheren Blick verdient haben. Eine Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite gibt es schließlich selten ohne ein Risiko.

