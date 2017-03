Schnell in Flammen: Wäschetrockner sind Brandursache Nummer 1 / R+V-Infocenter: Trockner möglichst freistehend platzieren und nicht unbeaufsichtigt laufen lassen

Wiesbaden (ots) - Wäschetrockner sind die gefährlichstenElektrogeräte im Haushalt, denn sie verursachen am häufigstenWohnungsbrände. Das Infocenter der R+V Versicherung rät: Trocknermöglichst freistehend platzieren und nicht unbeaufsichtigt laufenlassen.Die Kombination aus starker Hitze und Feuchtigkeit machtWäschetrockner so brandgefährlich. "Die häufigsten Auslöser sindKurzschlüsse oder andere Defekte an der elektrischen Steuerung. Durchdie Überhitzung können sich Kunststoffteile im Inneren der Geräteoder Flusen blitzschnell entzünden", erklärt Torge Brüning,Brandschutzexperte beim Infocenter der R+V Versicherung. Bei umbautenGeräten kann sich die Wärme stauen - und im schlimmsten Fall einenBrand auslösen.Standort entscheidendWichtig für den reibungslosen Betrieb ist auch der Standort. Denndie gängigen Kondenstrockner leiten die feuchte Luft nicht aus demRaum heraus. "Ist der Abstellraum zu klein und womöglich nochfensterlos, steigt die Luftfeuchtigkeit extrem an", so R+V-ExperteBrüning. Mögliche Folgen: Schimmel an den Wänden und verzogene Türen.Das R+V-Infocenter rät Verbrauchern deshalb, Trockner am bestenfreistehend in einem Raum mit ausreichender Belüftung aufzustellen.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Das Flusensieb regelmäßig reinigen. Ist es verstopft, staut sichdie Wärme und die Brandgefahr steigt.- Synthetischen Materialien mögen keine Hitze: Vorsicht beiKleidungsstücken mit Schulterpolstern aus Schaumstoff oderTextilien mit Kunststoffaufdrucken - sie dürfen in der Regelnicht in den Trockner. Verbraucher sollten deshalb vorherunbedingt auf die Waschetiketten schauen.- Stromfresser: Experten schätzen, dass Wäschetrockner indeutschen Haushalten etwa zehn Prozent des Stroms verbrauchen.- Kondenstrockner mit Wärmepumpe können sich in SachenEnergieersparnis langfristig lohnen, weil ein Teil der Wärme fürden weiteren Trocknungsprozess verwendet wird.- Ob Schimmel oder Brand: In einer Mietwohnung haftet in der Regelder Mieter für Schäden durch Wäschetrockner.www.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V-Infocenter, übermittelt durch news aktuell