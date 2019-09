Schnell, Dividendenjäger! Schau dir diesen Dividendenaristokraten mit 5,42 % Dividendenrendite an, bevor die Rallye losgeht!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Dividendenjäger, gib nun besser fein acht. Denn wenn du auf der Suche nach einer spannenden, günstigen und insbesondere dividendenstarken Aktie mit einer Dividendenrendite von über 5 % bist, könnte ich im Folgenden genau das Richtige für dich parat haben.

Natürlich, zusätzlich zu der hohen Dividendenrendite legen wir auch heute Wert auf eine verlässliche und wachsende Dividendenhistorie bei einem fairen Ausschüttungsverhältnis. Und, gewissermaßen als Bonus obendrauf, könnte die Aktie möglicherweise aktuell vor einer Neubewertung und, vielleicht damit verknüpft, vor einer Rallye stehen.

Bist du schon heiß darauf, welche Aktie diesen Mix bieten könnte? Dann werde ich dich nicht länger auf die Folter spannen …

Das ist mein heutiger Kandidat …

Die Aktie, die diesen Mix nämlich aktuell zu bieten hat, ist die von AT&T (WKN: A0HL9Z). Doch bevor es um die potenzielle Neubewertung und die Auslöser für die kommende Rallye geht, lass uns zunächst lieber noch ein paar Foolishe Blicke auf die Basics werfen. Quasi, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, was die Dividendenvorzüge dieses Aristokraten anbelangt.

Momentan zahlt der Telekommunikationsgigant eine Quartalsdividende in Höhe von 0,51 US-Dollar an seine Investoren aus. Bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 37,58 US-Dollar (10.09.2019, maßgeblich für alle Kurse und Bewertungen) entspricht das übrigens einer Dividendenrendite von 5,42 %, wobei die Tendenz hier vermutlich weiterhin moderat steigend ist.

AT&T erhöht schließlich seit 35 Jahren stets die eigene Ausschüttung, steigende Dividenden dürften daher auch in den kommenden Jahren gewissermaßen vorprogrammiert sein. Zuletzt fuhr der Telekommunikationsriese hier zwar lediglich das Mindestmaß, indem die Ausschüttung jedes Jahr lediglich um einen Cent je Quartal erhöht worden ist. Bei der aktuellen, hohen Dividendenrendite sorgt das allerdings dennoch für ein nettes, moderates Wachstum.

Zudem ist diese Ausschüttung für einen derart aktionärsfreundlichen Ausschütter noch immer sehr nachhaltig. Bei einer derzeitigen Dividendensumme pro Jahr und Aktie von 2,04 US-Dollar und einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 2,86 US-Dollar beläuft sich das Ausschüttungsverhältnis hier auf rund 71 %. Das dürfte gewiss noch weiteren Spielraum für Erhöhungen lassen. So weit also zu den Basics.

Die Gründe für die Neubewertung

Bestimmt wartest du jetzt darauf, warum die Aktie von AT&T vielleicht vor einer Neubewertung stehen könnte, nicht wahr? Die gute Nachricht an dieser Stelle: Genau genommen könnte es sogar zwei wichtige Gründe geben, wieso dieser schlafende Riese nun seinen kurstechnischen Tiefschlaf beenden könnte.

Einerseits hat der aktivistische Investor Paul Singer mit seinem Hedgefonds Elliot nun den Druck auf das Management erhöht und ist bei dem Telekommunikationsriesen eingestiegen. Durch stärkere Fokussierung, das Sich-Trennen von unprofitableren Randbereichen und weitere Effizienzmaßnahmen soll AT&T nach der Meinung des Fondsmanagers künftig profitabler werden. Nicht selten hat Singer mit seinem Gespür richtig gelegen und mit seinen vorgeschlagenen Maßnahmen zu erheblichen Verbesserungen beigetragen. Das könnte nun auch den Telekommunikationskonzern operativ und kurstechnisch anschieben.

Andererseits existieren zudem spannende neue Geschäftsbereiche. Ob die 5G-Technologie, wo der Telekommunikationsriese wohl künftig eine führende Rolle einnehmen wird, oder aber das Streaming, wo der Konzern ebenfalls bereits eigenen Ambitionen offengelegt hat. Auch das könnte den schlafenden Riesen zu neuem Leben erwecken und den Aktienkurs wieder steigen lassen. AT&T besitzt daher momentan viel Fantasie, was definitiv interessant ist.

Wie lange wird es die hohe Dividendenrendite noch geben?

Die spannende Frage dürfte daher aktuell sein, wie lange es wohl die hohe Dividende bei AT&T noch geben wird. Momentan spricht vieles dafür, dass es operativ wieder in eine bessere Richtung gehen wird, das kann nicht nur den Aktienkurs steigen lassen, sondern könnte über kurz oder lang ebenfalls die Dividendenrendite senken.

Vielleicht ist daher genau jetzt der ideale Zeitpunkt, um sich dieses spannende Papier noch einmal etwas genauer anzusehen. Denn wer weiß, wie hier die Bewertung in zwei, drei Monaten aussehen wird und ob dann immer noch sichere 5 % Dividendenrendite möglich sein werden.

