Schneider National: Anleger dürfen gespannt sein!

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Schneider National per 31.10.2018 bei 21,87 USD. Schneider National zählt zu "Lkw-Verkehr".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider National liegt bei einem Wert von 12,97. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Transportation & Logistics" (KGV von 30,67) unter dem Durschschnitt (ca. 58 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Schneider National damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Schneider National hat mit einer Dividendenrendite von 1,13 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,73%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Transportation & Logistics"-Branche beträgt -1,6. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Schneider National-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Schneider National-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 31,86 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (21,87 USD) ausgehend um 45,67 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Schneider National von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.