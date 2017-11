Schneider Electric und NGK wollen gemeinsam branchenführendes Energiespeichersystem mit hoher Kapazität voranbringen

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Nagoya, Japan (ots/PRNewswire) - Schneider Electric, führenderAnbieter der digitalen Transformation im Bereich Energiemanagementund Automatisierung, gab am 8. November zusammen mit NGK INSULATORS,LTD., weltweit führender Hersteller von Keramikprodukten, denAbschluss einer Absichtserklärung bekannt. Im Rahmen derAbsichtserklärung werden die beiden Unternehmen globale Möglichkeitender gemeinsamen Vermarktung der NaS®-Batterie von NGK und demWechselrichter (Conext(TM) Core XC ES) von Schneider Electricerkunden.Bild 1: NaS®-Batterie von NGKhttp://prw.kyodonews.jp/img/201710317408-O3-88r8720VBild 2: Wechselrichter Conext(TM) Core XC ES von SchneiderElectrichttp://prw.kyodonews.jp/img/201710317408-O4-6gteE329Logo 1: http://prw.kyodonews.jp/img/201710317408-O1-x49DvJbjLogo 2: http://prw.kyodonews.jp/img/201710317408-O2-5vtTn1ozMit zunehmender Nachfrage nach und Nutzung von erneuerbarerEnergie steigt der Bedarf an Batteriespeichersystemen mit hoherKapazität, die die Verteilung von Elektrizität stabilisieren können.Und es wird erwartet, dass die globale Nachfrage weiter ansteigt.Im November 2016 hat das Team von NGK und Schneider Electric imWerk von NGK in Komaki City, Präfektur Aichi, Zentraljapan,erfolgreich Integrationstests der Schnittstelle zwischen derNaS-Batterie und dem ES-System durchgeführt.Die Integration der herausragenden Energiemanagementtechnologievon Schneider und der fortschrittlichen Batteriespeichertechnologievon NGK ermöglicht die Speicherung großer Strommengen in kompakterForm. Dieses Angebot ist auf dem Energiespeichermarkt und als Quelleerneuerbarer Energie einzigartig und trägt zur Reduzierung vonCO2-Emissionen bei.Conext Core XC ES ist eine Serie zentraler Wechselrichter speziellfür batteriebasierte Speichersysteme mit hoher Effizienz undFlexibilität. Die Serie hat eine Spitzeneffizienz von 99,1 % und dankseiner Flexibilität kann der Wechselrichter mit einer Spannung undLeistung von bis zu 680 kW konfiguriert werden.NGK kommerzialisierte als erstes Unternehmen weltweit dasNaS-Batteriesystem mit seiner Kapazität zum Speichern von Strom imMegawattbereich. Das NaS-Batteriesystem zeichnet sich durch vieleherausragende Merkmale wie hohe Kapazität, hohe Energiedichte undlange Lebensdauer aus. Es kann über lange Zeit eine hohe elektrischeAusgangsleistung liefern.Seit 2002 hat NGK NaS-Batteriesysteme mit einer Gesamtleistung vonüber 530.000 kW und einer Speicherkapazität von 3,7 Millionen kWh anca. 200 Standorten weltweit geliefert. Die Systeme werden fürLastenausgleich und Notfallstrom sowie zur Stabilisierung undGlättung der Leistung aus erneuerbaren Energiequellen eingesetzt. NGKunterstützt weiterhin den Ausbau erneuerbarer Energie, dieReduzierung von Energiekosten und Minderung von Umweltbelastungendurch die Lieferung von NaS-Batteriesystemen mit hoher Kapazität.Informationen zu Schneider ElectricSchneider Electric ist führend in der digitalen Transformation vonEnergiemanagement und Automation für Privathaushalte, Gebäudetechnik,Rechenzentren, Infrastruktur und Industrie. Mit Niederlassungen inüber 100 Ländern ist Schneider Electric unbestreitbar der weltweiteMarktführer im Energiemanagement - für Mittel- und Niederspannung,sichere Stromversorgung und Automatisierungssysteme. Das Unternehmenbietet integrierte Effizienzlösungen, die Energie, Automation undSoftware nahtlos miteinander verbinden.Schneider Electric arbeitet in seinem globalen Ökosystem aufseiner offenen Plattform mit dem größten globalen Netzwerk anPartnern, Integratoren und Entwicklern zusammen, um Echtzeitkontrolleund operative Effizienz zu gewährleisten. Dahinter steht dieÜberzeugung, dass hervorragende Menschen und Partner SchneiderElectronic zu einem hervorragenden Unternehmen machen und dasEngagement für Innovation, Vielfalt und Nachhaltigkeit zurLebensqualität aller Menschen immer und überall beiträgt. VonSchneider Electric wird dies als "Life is On" bezeichnet.www.schneider-electric.comInformationen zu NGKNGK kann auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken und ist derweltweit größte Hersteller von elektrischen Isolatoren, darunterIsolatoren zur Energieübertragung und für Umspannwerke mit 1.000 kVHöchstspannung. Mit seiner exklusiven Keramiktechnologie alsGrundlage trägt NGK mit einer breiten Palette an Produkten undTechnologie in den "Triple-E"-Wachstumsfeldern Energie, Wirtschaftund Elektronik (engl. energy, ecology and electronics) zumUmweltschutz bei. NGK ist auch einer der größten Hersteller vonHONEYCERAM & DPF (Dieselpartikelfilter) für Pkw-Katalysatoren.Darüber hinaus ist NGK der weltweit führende Hersteller mit Erfolg inder Kommerzialisierung eines Energiespeichersystems mit hoherKapazität (NaS-Batterie), was die gängige Meinung "Energie kann nichtgespeichert werden" widerlegt hat.Weitere Informationen zu NGK finden Sie unter:http://www.ngk.co.jp/english/index.htmlPressekontakt:Aki SawafujiHiroshi SatohAbteilung für UnternehmenskommunikationTel.: +81 52 872 7181E-Mail: pr-office@ngk.co.jpKONTAKT (Schneider Electric Japan): Mayumi KanamitsuMedienarbeitTel.: +81 80 3022 3067E-Mail: Mayumi.Kanamitsu@schneider-electric.comOriginal-Content von: NGK INSULATORS, LTD.; Schneider Electric, übermittelt durch news aktuell