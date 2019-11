Schneider Electric: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Schneider Electric weist am 25.11.2019, 01:00 Uhr einen Kurs von 86.24 EUR an der Börse EN Paris auf. Das Unternehmen wird unter "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" geführt.

Schneider Electric haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Schneider Electric erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Schneider Electric-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (80,09 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,3 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 86,4 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Schneider Electric erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Schneider Electric führt bei einem Niveau von 64,02 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 34,33 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Schneider Electric derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 76,11 EUR, womit der Kurs der Aktie (86,4 EUR) um +13,52 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 82,49 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +4,74 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".