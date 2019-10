Schneider Electric ist offizieller Ankermieter des neuen EUREF-Campus Düsseldorf (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Ratingen (ots) -Ein "Ansiedlungsvorhaben der ganz besonderen Art" konnteOberbürgermeister Thomas Geisel im Mai dieses Jahres verkünden. DieEUREF AG aus Berlin plant, einen beachtlichen Innovationscampus inder Nähe des Düsseldorfer Flughafens zu bauen - mit einerGesamtmietfläche von rund 40.000 Quadratmetern. Der Campus bietetPlatz für viele Ideen und Entwicklungen: Etablierte Unternehmen,Start-ups und wissenschaftliche Einrichtungen finden hier optimaleRahmenbedingungen, um - in einer Art Reallabor - am Thema "Mobilitätder Zukunft" zu arbeiten. Mindestens 2.500 Arbeitsplätze sollenentstehen.Mit Schneider Electric stand schon früh der Ankermieter fest. DasElektronik-Unternehmen will seinen Hauptsitz aus Ratingen insnahgelegene Düsseldorf verlegen und mit rund 750 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter auf dem Campus einziehen. Die offizielleVertragsunterzeichnung für diese wichtige Ansiedlung am Wirtschafts-und Innovationsstandort Düsseldorf fand am Dienstag, 8. Oktober, imBeisein von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel, am Stand derLandeshauptstadt Düsseldorf auf der Immobilienmesse Expo Real inMünchen statt.Christophe de Maistre, Präsident der Region Deutschland, Schweizund Österreich, Schneider Electric betont: "Der EUREF-CampusDüsseldorf ist eine wichtige Weiterentwicklung der erfolgreichenPartnerschaft von Schneider Electric und der EUREF AG in Berlin undein Quantensprung in Sachen intelligenter Gebäudesteuerung mitregenerativer Energie. Das Projekt zeigt erneut die Stärke diesererfolgreichen Kooperation. So wird es uns möglich, in einemCampus-Areal die CO2-Klimaziele der Bundesregierung für das Jahr 2050perspektivisch schon heute zu erfüllen. Und das ohne Mehrkosten imVergleich zu konventionellen Bauvorhaben. Schneider baut seit Jahrenauf Partnerschaften und Ecosysteme. Gemeinsam mit diesen Partnernkonnten wir beweisen, dass Energieeinsparungen von bis zu 25 Prozentmöglich sind. Denn die effizienteste Form der CO2-Einsparung ist undbleibt die Ausnutzung von Energieeinsparpotenzialen."Oberbürgermeister Thomas Geisel und die Wirtschaftsförderung derStadt Düsseldorf freuen sich über die Bereicherung für denWirtschaftsstandort. Oberbürgermeister Thomas Geisel dazu: "Mitdieser Neuansiedlung setzen wir Maßstäbe für emissionsfreieMobilitätskonzepte, Klimafreundlichkeit und Innovationsfreude. DerCampus mit dem Pionier Schneider Electric als Ankermieter wird zueinem Ökosystem für neue Ideen zur Fortbewegung mit 2.500hochmodernen Arbeitsplätzen - genau das Richtige für den dynamischenund attraktiven Standort Düsseldorf."Daniel Rook, Personalvorstand Deutschland, Schweiz, Österreich,Schneider Electric unterstreicht ebenfalls die Attraktivität derLandeshauptstadt: "Unsere Zentrale wird mit rund 750 Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern nach Düsseldorf verlagert. Wir sind sicher, derEUREF-Campus Düsseldorf wird, auch aus Mitarbeitersicht, ein sehrinspirierendes Umfeld, in dem Unternehmen und Wissenschaft,unterstützt durch die Politik, die Zukunft für die Talente von morgeninnovativ vorbereiten und gestalten können. Schneider Electric wirdder Campus den intensiven Austausch mit Start-ups und Partnernermöglichen. Als Baustein unserer digitalen Transformation wird erzudem Nachwuchskräfte anziehen - national und international. Zudemwerden wir auch eng mit den Universitäten in der Regionzusammenarbeiten. Unsere Mitarbeiter erwartet ein attraktives undzukunftsorientiertes Arbeitsumfeld. Hohe Flexibilität, intensiveKommunikation und Spaß bei der Arbeit, all dieses werden wir miteinem besonderen Spirit auf dem neuen Campus in Düsseldorf bieten."Reinhard Müller, Vorstandsvorsitzender der EUREF AG ergänzt:"Düsseldorf bietet uns Gründer- und Unternehmergeist, guteErreichbarkeit und Attraktivität für internationale Talente. Dasbrauchen wir, um Klimaschutz voranzutreiben, denn Klimaschutz istheute wirtschaftlich machbar. Das zeigen wir heute schon auf demEUREF-Campus Berlin. Dazu braucht es allerdings die Bereitschaft vonWirtschaft, Verwaltung und Politik, technologieoffen und kooperativzusammenzuarbeiten."Über Schneider ElectricWir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie unddigitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wirbefähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, undsorgen dafür, dass das Motto "Life Is On" gilt - überall, für jeden,jederzeit.Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen fürEffizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führendeEnergietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software undServices zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter,Infrastrukturen und Industrie.Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten eineroffenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, diesich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten derInklusion und Förderung identifiziert. www.se.comPressekontakt:Riba Business Talk GmbHMartin BardeTel: +49 (0) 261 96 37 57 185mbarde@riba.euOriginal-Content von: Schneider Electric GmbH, übermittelt durch news aktuell