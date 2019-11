Schneider Electric: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Am 03.11.2019, 01:00 Uhr notiert die Aktie Schneider Electric an ihrem Heimatmarkt EN Paris mit dem Kurs von 84.18 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Wie Schneider Electric derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Schneider Electric-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 5 Buy, 1 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (80,09 EUR) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -4,79 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 84,12 EUR), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Schneider Electric eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Schneider Electric von 84,12 EUR ist mit +13,19 Prozent Entfernung vom GD200 (74,32 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 79,38 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +5,97 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Schneider Electric-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,61 und liegt mit 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 34,03. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Schneider Electric auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.