Schneider Aktie: Schneider übertrifft Q1-Schätzungen und hebt Ausblick für 2021 an!

Schneider National (NYSE:SNDR) hob am Donnerstag seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Jahr 2021 an und verwies dabei auf die starke Frachtnachfrage, die Erwartung einer Verbesserung des intermodalen Bahnverkehrs und einen Mangel an Fahrern, der die Preise hoch halten wird. Der neue Ausblick sieht eine Spanne zwischen $1,60 und $1,70 vor, was über der vorherigen Schätzung von $1,45 bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung